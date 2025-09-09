Gang Biedroniaków (i wcześniejsze edycje) to popularna akcja lojalnościowa Biedronki, która ponownie wywołała gorączkę zakupową i handel w sieci.

Maskotki, zwłaszcza poduszka Cynamonka, osiągają na platformach internetowych (np. Vinted) niewiarygodne ceny, nawet ponad 500 zł.

Klienci intensywnie handlują pluszakami i naklejkami, traktując to jako okazję do zarobku.Biedronka cieszy się z popularności, ale zachęca do zdobywania maskotek w sklepach (darmowo za 80 naklejek lub taniej za 40).

Gang Biedroniaków i internetowa gorączka

Akcje lojalnościowe sieci Biedronka od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. W 2016 roku rynek podbiły "Świeżaki", później pojawiły się kolejne edycje, w tym ubiegłoroczne Produkciaki. Najnowsza odsłona – Gang Biedroniaków – ponownie rozpaliła emocje klientów. Zbierając punkty za zakupy, można odebrać maskotki za darmo lub kupić je w promocyjnej cenie.

Jednak dla wielu to nie tylko zabawa, ale i sposób na dodatkowy zarobek. W sieci roi się od ofert sprzedaży zarówno naklejek, jak i samych pluszaków. Prawdziwym hitem w internecie okazała się jednak poduszka Cynamonka z jesiennej kolekcji, która w sklepach kosztowała 24,99 zł, a na platformie Vinted jej cena potrafi dochodzić nawet do 528 zł.

Niewiarygodne kwoty za pluszaki

Ogłoszenia wystawiane przez użytkowników budzą zdziwienie. Jeden z internautów napisał: "Zapłacę do 120 zł, bardzo proszę o ewentualne oferty". Niektóre propozycje są wręcz zaskakujące - pisze "Fakt". Posiadacz maskotki Apki Biedronki z Gangu Produkciaków wycenił ją na 200 zł. Z kolei mieszkanka Opolszczyzny za pakiet 13 maskotek oczekuje 390 zł, a wraz z kosztami dodatkowych usług cena rośnie do 430 zł.

Rekordy bije Cynamonka

Choć różne gadżety pojawiają się w sprzedaży, to właśnie Cynamonka stała się prawdziwym symbolem internetowego szaleństwa. Wystawiana poduszka nierzadko osiąga ceny przekraczające 440 zł czy 465 zł z doliczonymi opłatami. Dla wielu klientów to okazja do szybkiego zarobku, a dla innych – droga, lecz wymarzona zdobycz kolekcjonerska.

Biedronka reaguje na fenomen

Sieć nie pozostaje obojętna na to, co dzieje się wokół jej programu lojalnościowego. Piotr Szymanowicz, starszy menedżer ds. marketingu w Biedronce, podkreśla w wypowiedzi dla "Faktu": „Bardzo się cieszymy, że nasza kultowa akcja lojalnościowa już od 10 lat, niezmiennie spotyka się z ogromnym zainteresowaniem, a członkowie Gangu Biedroniaków skradli serca naszych klientów”. Jednocześnie dodaje: „Niemniej jednak po oryginalne maskotki zapraszamy do sklepów Biedronka”.

Sieć przypomina, że zabawki można zdobyć za darmo po uzbieraniu 80 naklejek, a już przy 40 naklejkach – kupić w obniżonej cenie 24,99 zł. Każda maskotka dostępna jest także w regularnej cenie 49,99 zł.

