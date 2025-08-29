Klient Biedronki odkrył w białych michałkach żywe larwy moli spożywczych i opublikował film ostrzegawczy

Robaki w jedzeniu z Biedronki - kolejny skandal żywnościowy

Użytkownik facebookowej grupy "Zawsze Aktualne Promocje i Gazetki" opublikował szokujące nagranie z zakupów w Biedronce. Białe michałki, które kupił dzień wcześniej, okazały się być pełne żywych larw moli spożywczych. "Wczoraj kupione w Biedronce. Białe michałki, i to żywe do tego. Uwaga na ten produkt" - ostrzegał w swoim poście.

Filmik pokazujący robaki w cukierkach szybko zyskał popularność, zbierając prawie 75 tysięcy wyświetleń. Reakcje internautów były jednak podzielone - część oburzała się na jakość kontroli w sklepie, inni bronili sieci, wskazując na odpowiedzialność producenta. Filmik nie jest już dostępny do oglądania.

Mole spożywcze w michałkach - nie pierwszy taki przypadek

Okazuje się, że larwy moli spożywczych w produktach z Biedronki to nie odosobniony przypadek. Jak przyznawali członkowie grupy, podobne ostrzeżenia przed michałkami pojawiały się już wcześniej. "Żywe Michałki już przerabialiśmy" - komentowała jedna z użytkowniczek.

Jeszcze głośniejszy był niedawny przypadek posła i muzyka Pawła Kukiza, który znalazł jaja insektów w makaronie kupowanym w tej samej sieci. Artysta również ostrzegał klientów przed zakupem zanieczyszczonych produktów.

Reakcja Biedronki na robaki w cukierkach

Biedronka wydała oficjalne oświadczenie w sprawie larw znalezionych w michałkach. Przedstawiciele sieci wyjaśnili, że nie są w stanie stwierdzić, w którym konkretnie sklepie doszło do opisanej sytuacji.

Naszych klientów prosimy, żeby wszystkie przypadki niezgodności zgłaszać do pracowników sklepów lub do Biura Obsługi Klienta, aby mogli sprawnie reagować

- brzmi oficjalna odpowiedź sieci.

Mole spożywcze - jak rozpoznać zagrożenie

Larwy moli spożywczych to białe, małe robaki, które najchętniej lęgną się w suchych produktach spożywczych. Na ich celowniku znajdują się płatki śniadaniowe, ryż, mąka, kasza, orzechy, suszone owoce, kakao, przyprawy oraz właśnie cukierki w rodzaju michałków, które zawierają siekane orzechy.

Insekty te przedostają się do produktów żywnościowych, przegryzając opakowania. Mole spożywcze nie są szkodliwe dla zdrowia, jednak czasami mogą powodować reakcje alergiczne u wrażliwych osób.

Reklamacja produktu z robakami - jak postępować

Gdy znajdziemy robaki w jedzeniu, należy zachować spokój i podjąć konkretne kroki:

Zabezpiecz dowody - zachowaj opakowanie, paragon oraz zrób zdjęcia lub film dokumentujący problem. Taka dokumentacja będzie niezbędna przy składaniu reklamacji.

- zachowaj opakowanie, paragon oraz zrób zdjęcia lub film dokumentujący problem. Taka dokumentacja będzie niezbędna przy składaniu reklamacji. Zgłoś reklamację w sklepie - problem należy zgłosić tam, gdzie kupiliśmy zanieczyszczony towar. Sieć ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, choć często zwrot pieniędzy następuje od ręki.

- problem należy zgłosić tam, gdzie kupiliśmy zanieczyszczony towar. Sieć ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, choć często zwrot pieniędzy następuje od ręki. Skontaktuj się z sanepidem - jeśli produkt może stanowić zagrożenie biologiczne, warto powiadomić odpowiednie służy. Sanepid może skontrolować całą partię i wydać oficjalne ostrzeżenie.

Kontrola jakości w sieciach handlowych

Przypadki larw w produktach spożywczych pokazują, jak ważna jest właściwa kontrola jakości w sklepach. Pracownicy powinni zwracać szczególną uwagę na przechowywanie towarów sprzedawanych na wagę oraz produktów w opakowaniach, które mogą być uszkodzone przez szkodniki.

Najlepszym sposobem zapobiegania takim sytuacjom jest wykorzystywanie szczelnie zamkniętych opakowań plastikowych lub szklanych, przez które mole spożywcze nie mogą się przedostać do produktów.

Konsumenci powinni być świadomi ryzyka związanego z zakupami foliowanych produktów i zawsze sprawdzać ich stan przed spożyciem. Choć takie przypadki są nieprzyjemne, reakcja sklepu na reklamację może pokazać, czy sieć poważnie traktuje jakość oferowanych towarów.