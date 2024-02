Kluczowa data dla seniorów. ZUS zdecyduje o losie ich emerytur

Były prezes banku PKO BP z zarzutami. "To zwykłe draństwo"

ZUS wypłaci ekstra 1800 zł do emerytury. Teraz ta kwota będzie wyższa

Pracodawcy, którzy zatrudniają emerytów lub rencistów na umowę zlecenia lub o pracę, mają obowiązek zgłoszenia ZUSowi dochodów uzyskanych przez nich w poprzednim roku do końca lutego. Dochody z 2023 roku należy zgłosić do 29 lutego 2024 roku. To samo dotyczy pracujących rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obniżyć lub zawiesić wypłatę świadczenia, jeśli dochód przekroczy określone limity - 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Limity te są aktualizowane co trzy miesiące. Od grudnia 2023 do końca lutego 2024 bezpieczna granica dochodów wynosi 5036,50 zł brutto miesięcznie, aby uniknąć zmniejszenia świadczenia. Dodatkowy dochód nie powinien przekraczać 9353,50 zł brutto miesięcznie, aby uniknąć wstrzymania wypłaty świadczenia.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60/65 lat, nie podlegają tym ograniczeniom dochodowym, chyba że otrzymują minimalną emeryturę od ZUS. Rencistom również przysługuje ten sam przywilej. Rzecznik ZUS przypomniał także, że niektórzy renciści, tak jak osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych czy renty rodzinne, mogą zarabiać bez ograniczeń. To ważne, aby dostosować swoje dochody do wyznaczonych limitów, aby uniknąć zmniejszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń przez ZUS.

QUIZ PRL. Czym pachniał PRL? Pytanie 1 z 15 Popularne perfumy dla pań w charakterystycznej niebieskiej butelce ze złotym korkiem to: Pani Walewska Być może Brutal Dalej