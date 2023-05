Rekordowa waloryzacja przyszłych emerytur. Ekspert mówi o historycznym wskaźniku

Nowe przywileje dla rodziców. Co ci się należy, gdy masz dziecko do 8 lat?

Ile zyskasz czekając do lipca?

Dziennik Fakt wyjaśnia, że kiedy przechodzimy na emeryturę, ZUS wylicza świadczenie, dzieląc to, co uzbieraliśmy, przez prognozowaną długość życia. Przy czym zebrane składki i kapitał początkowy są wcześniej waloryzowane.

"Co to oznacza? Doliczane są kolejne pieniądze. I to niemałe! Roczna waloryzacja przeprowadzana jest raz w roku – w czerwcu, ale dopiero składając wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, czyli najwcześniej od lipca, senior odczuje jej skutki w portfelu. Składając wniosek w maju, stracimy szansę na taką dopłatę z ZUS"-czytamy.

Dlatego - zdaniem dziennika- doradcy emerytalni ZUS wskazują, że najlepszym momentem na przejście na emeryturę jest właśnie druga połowa roku.

- Zdecydowanie osoby, które zbliżają się do osiągnięcia wieku emerytalnego, mogą się cieszyć, bo ich kapitał zostanie wysoko zwaloryzowany, co przełoży się na późniejszą emeryturę. Oczywiście, jeśli spojrzeć na inflację, to wysokość waloryzacji subkonta na poziomie poniżej 10 proc. nie jest wysoka, ale jeżeli porównamy to chociażby do lokat bankowych czy wyników na giełdzie w 2022 r., to już wygląda bardzo dobrze - podkreśla w rozmowie z "Rz" Oskar Sobolewski, ekspert HRK Payroll Consulting.

Przykładowo jeżeli osiągnęliśmy 65 rok życia i uzbieraliśmy przez lata pracy 400 tys. kapitału obecnie możemy liczyć na świadczenie w wysokości 1905 zł. Jeśli przejdziemy na emeryturę w lipcu ZUS wyliczy nam już 2195 zł emerytury. Różnica to 290 zł. Ten kto ma 600 tys. zł uzbieranych, ZUS wyliczy mu teraz 2857 zł. emerytury, ale od lipca zyska już 436 zł i jego świadczenie wyniesie wtedy 3293 zł. Szczegółowe wyliczenia prezentujemy w galerii.

-Rekordowa waloryzacja konta w ZUS to efekt istotnego wzrostu przypisu składek na ubezpieczenia społeczne. Ten z kolei zależy od wzrostu wynagrodzeń. W 2022 r. mieliśmy pogoń wynagrodzeń za szybko rosnącą inflacją, stąd też wzrost tzw. przypisu składek - tłumaczy cytowany przez "Rzeczpospolitą" dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego.

Dziennik Fakt przypomina jednocześnie, że planując w tym roku przejście na emeryturę, trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedno: czternastki. Te mają być wypłacone w listopadzie. Wyniosą maksymalnie 1250,88 zł brutto (tyle dostaną osoby z emeryturą lub rentą nie wyższą niż 2900 zł brutto). Jeśli senior chce mieć zapewnioną jeszcze jedną ekstra wypłatę w tym roku, musi zdążyć z wnioskiem o emeryturę do 31 października.

Przypomnijmy, że 1 marca do 1588,44 zł brutto wzrosły najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rodzinne i socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń to ok. 44,15 mld zł.

