Kluczowe waluty umacniają się. Coś niepokojącego dzieje się z polskim złotym

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-09-08 8:16

Jakie są kursy walut w poniedziałek 8 września 2025 roku? Kurs dolara (USD/PLN) około godziny 6:45 rano wynosił 3,63 zł (+0,10 proc.). Za euro (kurs EUR/PLN) na rynku płacono 4,25 zł (+0,06). Frank szwajcarski (kurs CHF/PLN) kosztował 4,55 zł (+0,19 proc.), a funt szterling (kurs GBP/PLN) 4,90 zł (+0,05 proc.). Co wpływa na kursy walut?

Różnorodne banknoty walut międzynarodowych, takie jak dolary, euro i funty, rozsypane na stole, z umieszczonym na nich szklanym globusem. Obraz symbolizuje globalny rynek finansowy i zmienność kursów walut, w tym osłabienie złotego, co szczegółowo analizuje Super Biznes w artykule o notowaniach walut na 8 września 2025 roku.

i

Różnorodne banknoty walut międzynarodowych, takie jak dolary, euro i funty, rozsypane na stole, z umieszczonym na nich szklanym globusem. Obraz symbolizuje globalny rynek finansowy i zmienność kursów walut, w tym osłabienie złotego, co szczegółowo analizuje Super Biznes w artykule o notowaniach walut na 8 września 2025 roku.

Kursy walut 8.09.2025

Jakie są kursy walut w poniedziałek 8 września 2025 roku? O poranku euro kosztuje 4,25 zł, dolar amerykański 3,63 zł, frank szwajcarski 4,55 zł, zaś funt brytyjski 4,90 zł. Co się dzieje z polską walutą? Po długim okresie umacniania się złotego na walutowej pozycji, zauważamy wyraźny spadek wartości polskiej waluty względem euro, funta brytyjskiego, dolara.  Co wpływa na kursy walut?

  • Polityka monetarna banków centralnych: Decyzje dotyczące stóp procentowych, programów skupu aktywów (tzw. luzowanie ilościowe) mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność danej waluty dla inwestorów. Wyższe stopy procentowe zazwyczaj przyciągają kapitał zagraniczny, co wzmacnia walutę.
  • Inflacja: Wysoka inflacja w danym kraju osłabia jego walutę, ponieważ zmniejsza siłę nabywczą pieniądza.
  • Wzrost gospodarczy: Silny wzrost gospodarczy zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ sygnalizuje dobrą kondycję gospodarki i przyciąga inwestycje.
  • Sytuacja polityczna: Stabilność polityczna i przewidywalność prawa sprzyjają inwestycjom i wzmacniają walutę. Niepewność polityczna, konflikty zbrojne czy zmiany rządów mogą osłabić walutę.
  • Saldo bilansu płatniczego: Nadwyżka w bilansie płatniczym (eksport przewyższa import) zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ oznacza większy popyt na nią ze strony zagranicznych nabywców.
  • Spekulacja: Działania spekulacyjne na rynku walutowym mogą powodować krótkotrwałe, ale gwałtowne wahania kursów.
  • Nastroje rynkowe: Ogólny sentyment inwestorów, ich apetyt na ryzyko lub awersja do niego, również wpływają na kursy walut. W czasach niepewności inwestorzy często uciekają do tzw. bezpiecznych przystani, takich jak dolar amerykański czy frank szwajcarski.
Przeczytaj także:
Trzy nowe obniżki stóp procentowych! Ujawnili ważne terminy dla kredytobiorców
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. 10 polskich wynalazków, które wstrząsnęły światem
Pytanie 1 z 10
Jan Czochralski w 1916 w laboratorium AEG w Berlinie wynalazł metodę, dzięki której działają wszystkie:
Quiz PRL. 10 polskich wynalazków
Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich - Karpacz 2025
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki