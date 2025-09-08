Kluczowe waluty umacniają się. Coś niepokojącego dzieje się z polskim złotym

Jakie są kursy walut w poniedziałek 8 września 2025 roku? Kurs dolara (USD/PLN) około godziny 6:45 rano wynosił 3,63 zł (+0,10 proc.). Za euro (kurs EUR/PLN) na rynku płacono 4,25 zł (+0,06). Frank szwajcarski (kurs CHF/PLN) kosztował 4,55 zł (+0,19 proc.), a funt szterling (kurs GBP/PLN) 4,90 zł (+0,05 proc.). Co wpływa na kursy walut?

i Różnorodne banknoty walut międzynarodowych, takie jak dolary, euro i funty, rozsypane na stole, z umieszczonym na nich szklanym globusem. Obraz symbolizuje globalny rynek finansowy i zmienność kursów walut, w tym osłabienie złotego, co szczegółowo analizuje Super Biznes w artykule o notowaniach walut na 8 września 2025 roku.