Trzy nowe obniżki stóp procentowych! Ujawnili ważne terminy dla kredytobiorców

Santander prognozuje jeszcze jedną obniżkę stóp procentowych o 25 pb w listopadzie br., a następnie dwie kolejne na początku 2026 r., gdy inflacja CPI spadnie poniżej 3%.

Docelowa stopa NBP, zdaniem Santandera, będzie bliżej 4% niż 3,5%, co potwierdza "jastrzębi" ton ostatniej konferencji prezesa Glapińskiego.

NBP bierze pod uwagę ryzyko inflacyjne związane z systemem ETS2, choć na razie nie wpływa ono na decyzje, co może zmienić się w przyszłości.

Prognoza NBP przewiduje wzrost inflacji CPI do 3,7% w grudniu, jeśli zamrożenie cen energii nie zostanie przedłużone po wrześniu

Kiedy będzie obniżka stóp procentowych?

Po ostatniej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego rynek z uwagą analizuje możliwe scenariusze dla polityki monetarnej w Polsce. W ocenie ekspertów z Santander Bank Polska, pomimo bardziej ostrożnej retoryki, przestrzeń do cięcia kosztu pieniądza pojawi się jeszcze w tym roku. Ekonomiści banku Santander ocenili, że w listopadzie br. może mieć miejsce jeszcze jedna obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko, wskazując, że kluczowym momentem będzie publikacja nowej, listopadowej projekcji inflacyjnej przez Narodowy Bank Polski. Taki dokument jest dla Rady kluczowym drogowskazem przy podejmowaniu decyzji monetarnych.

„Nie zmieniamy naszego scenariusza dotyczącego stóp procentowych: zakładamy jeszcze jedną obniżkę stóp o 25 pb w listopadzie, kiedy to nowa projekcja NBP potwierdzi scenariusz umiarkowanego spadku inflacji w kolejnych kwartałach” – czytamy w raporcie banku. To właśnie ten dokument, prezentujący zaktualizowane ścieżki wzrostu gospodarczego i inflacji, ma dać Radzie Polityki Pieniężnej decydujące argumenty za złagodzeniem kursu przed końcem roku.

Co ze stopami procentowymi w 2026 roku?

Perspektywa krótkoterminowa to jednak nie wszystko. Analitycy Santandera kreślą również scenariusz na dalsze kwartały, który zakłada kontynuację cyklu luzowania monetarnego, choć w znacznie wolniejszym tempie. Zgodnie z ich przewidywaniami, po listopadowej obniżce na kolejne ruchy RPP będziemy musieli poczekać ponad rok. Prognoza zakłada „dwie kolejne obniżki na początku 2026 r., po ponownym spadku CPI poniżej 3 proc.”.

Jednocześnie eksperci studzą oczekiwania na szybki powrót do bardzo niskich stóp. Ich zdaniem ton wypowiedzi prezesa NBP sugeruje, że cel banku centralnego jest wyższy, niż mogłoby się wydawać. „Uważamy, że ogólna wymowa konferencji potwierdza naszą opinię, że docelowa stopa NBP będzie raczej zbliżona do 4 proc. niż do 3,5 proc.” – podsumowują. Oznacza to, że era taniego kredytu może nie powrócić tak szybko, jak oczekuje część rynku, co ma bezpośrednie przełożenie na strategie inwestycyjne firm i budżety gospodarstw domowych.

Jaka jest najnowsza prognoza inflacji i co z cenami energii?

Mimo że prezes Adam Glapiński z zadowoleniem przyjął spadek inflacji CPI do 2,8 proc. r/r w sierpniu, jego ton podczas konferencji został odebrany jako „bardziej jastrzębi niż w poprzednich miesiącach”. Jastrzębia postawa oznacza, że bank centralny priorytetowo traktuje walkę z inflacją, nawet kosztem utrzymywania wyższych stóp procentowych. Szef NBP zwrócił uwagę na ryzyko inflacyjne związane z planowanym wdrożeniem europejskiego systemu ETS2, który obejmie opłatami emisje z transportu i budynków, co może podbić ceny w przyszłości.

Kluczowa dla decyzji RPP pozostaje jednak prognoza inflacji, a ta jest obarczona dużą niepewnością związaną z regulacjami dotyczącymi cen energii. Podczas konferencji przedstawiono scenariusz NBP, w którym inflacja wzrasta do 3,7 proc. w grudniu, jeśli mrożenie cen wygaśnie z końcem września. Analitycy Santandera zakładają jednak inny rozwój wypadków. Ich zdaniem obowiązujące regulacje zostaną przedłużone, co pozwoli utrzymać inflację w ryzach i otworzy drogę do listopadowej obniżki stóp. To właśnie ten element jest obecnie głównym polem niepewności i rozbieżności w prognozach rynkowych.

