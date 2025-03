i Autor: qemetica.com & Paweł Jaskółka/SuperExpress Fabryka sody

Likwidacja giganta

Kluczyk zamyka dużą fabrykę! 450 osób straci pracę?

Fabryka sody w Janikowie, należąca do imperium Sebastiana Kulczyka, zamyka swoje podwoje. Decyzja o wygaszeniu produkcji do końca lipca 2025 wywołała falę niepokoju wśród załogi - podaje portal xyz.pl. Czy to definitywny koniec, czy jest jeszcze cień szansy na uratowanie miejsc pracy i przyszłości tego strategicznego dla regionu zakładu?