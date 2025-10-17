Kwalifikacja wojskowa 2026 odbędzie się od 2 lutego do 30 kwietnia, oceniając zdolność do służby i wpisując dane do ewidencji wojskowej.

Obowiązek stawienia się dotyczy głównie mężczyzn urodzonych w 2007 roku, starszych roczników bez określonej kategorii oraz ochotników po 18. roku życia.

Kobiety z określonymi kwalifikacjami (np. medycznymi, IT, lotniczymi) urodzone w latach 1999–2007 również zostaną wezwane na podstawie list przekazanych przez szkoły i uczelnie.

Niestawienie się bez uzasadnienia grozi grzywną lub doprowadzeniem przez policję.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa 2026

Celem kwalifikacji wojskowej jest wpisanie danych do ewidencji wojskowej oraz ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby. Podczas procedury ustala się kategorię zdolności (A, B, D, E), przyjmuje wnioski o służbę zastępczą oraz wprowadza dane do systemu wojskowego. Kwalifikację prowadzą wojskowe centra rekrutacji, a także powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie we współpracy z samorządami. W 2026 roku rozpocznie się ona 2 lutego, a zakończy 30 kwietnia.

Kogo obejmie obowiązek kwalifikacji

Do stawienia się przed komisją zobowiązani będą przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2007 roku, a także ci z roczników 2002–2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności. Obowiązek dotyczy również osób wcześniej uznanych za czasowo niezdolne, ochotników po 18. roku życia oraz tych, którzy nie uregulowali stosunku do służby wojskowej do 60. roku życia.

Kwalifikacja wojskowa kobiet w 2026 roku

Wezwania do kwalifikacji otrzymają kobiety posiadające lub zdobywające wykształcenie w zawodach medycznych, weterynaryjnych, lotniczych, morskich, informatycznych, teleinformatycznych, psychologicznych, rehabilitacyjnych, radiologicznych, diagnostycznych, nawigacyjnych i translatorskich. W praktyce oznacza to, że w 2026 roku przed komisjami stawią się kobiety urodzone w latach 1999–2007, które ukończyły lub kończą naukę w tych kierunkach.

Uczelnie i szkoły przekażą listy kobiet do wojska

Rektorzy uczelni i dyrektorzy szkół są zobowiązani do przekazania imiennych wykazów kobiet kończących naukę na kierunkach uznanych za przydatne dla armii. Listy te trafią do wojskowych centrów rekrutacji, a następnie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy wystawią indywidualne wezwania.

Kary za brak stawienia się do wojska

Osoba, która nie stawi się bez uzasadnienia, może zostać ukarane grzywną lub doprowadzona przez policję. Dodatkowo, na podstawie art. 681, niestawienie się przed komisją, wójtem lub szefem centrum rekrutacji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Kobiety w wojsku – jakie mają prawa

Kobiety, które przejdą kwalifikację, mogą zostać skierowane do służby wojskowej, najczęściej w korpusie osobowym medycznym. Ustawodawca przewiduje jednak szczególną ochronę dla kobiet w ciąży lub karmiących, które nie mogą być kierowane do prac szkodliwych, niebezpiecznych ani uciążliwych. Warto podkreślić, że kwalifikacja wojskowa nie oznacza automatycznego powołania do służby – to jedynie etap ewidencyjny i oceniający zdolność do jej pełnienia.

