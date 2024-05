Kolejna kultowa marka ogłasza bankructwo! Sklepy w Polsce zostaną zamknięte?

CBA weszło do centrali Totalizatora Sportowego. Zabezpieczane są dokumenty

Te warunki musisz spełnić, by dostać prawie 1800 zł. Dla kogo pieniądze z ZUS?

Esprit bankrutuje. Kilka sklepów również w Polsce

Esprit Europe GmbH i sześć innych niemieckich spółek należących do grupy modowej składa wniosek o ogłoszenie upadłości, w związku z tym, że notowana na giełdzie w Hongkongu grupa odzieżowa Esprit Holdings stara się zrestrukturyzować swoją europejską działalność. Jak czytamy w komunikacie spółki, działalność biznesowa będzie kontynuowana „do odwołania”, a bezpośrednio dotkniętych procesem upadłościowym zostanie około 1500 pracowników.

Esprit działa również na terenie Polski. Sklepy tej niemieckiej marki odzieżowej znajdziemy m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie i Gdańsku.

To kolejne problemy marki Esprit

Firma została założona przez Susie Tompkins Buell i Douglasa Tompkinsa. Ma sieć butików w 40 państwach świata. W 2023 roku jej obroty Esprit spadły aż o 16 proc. - do 5,9 miliarda dolarów hongkońskich (nieco poniżej 700 milionów euro). Sprzedaż w handlu elektronicznym spadła o 16 proc., hurtowa o 20 proc., a sprzedaż w sklepach własnych o 14 proc. Stabilne są jedynie przychody z licencji.

Firma jest w stanie restrukturyzacji, w marcu ogłosiła już bankructwo swojego szwajcarskiego i belgijskiego oddziału. Jak pisał portal dlahandlu.pl - przyczynami według właścicieli Esprit jest sytuacja ekonomiczna w Europie, wysokie koszty energii czy mniejsze zaufanie klientów wynikające z wojny na Ukrainie.

Jak przypomina Onet, Esprit przeszedł już ochronne postępowanie upadłościowe w 2020 roku. Wtedy zwolniono około 1/3 pracowników i zamknięto 100 sklepów. Cięcia kosztów w dłuższej perspektywie okazały się jednak niewystarczające.

Konieczna restrukturyzacja

Spadek sprzedaży spowodował także większe straty: strata brutto wzrosła z 642 mln dolarów hongkońskich w 2022 r. do 2,5 mld (300 mln euro) rok później. Strata netto wyniosła 2,3 mld dolarów hongkońskich, mimo że w 2022 r. spółka powróciła do zysku po raz pierwszy od 2017 r. Esprit twierdzi, że restrukturyzacja przynosi koszty zanim zaczną się zwracać. W Niemczech, największym rynku Esprit w Europie, firma rozwiązała umowę z operatorem franczyzowym PTH Group, co spowodowało zamknięcie czterdziestu sklepów.

Rozmowy z inwestorem

Jak piszą media, Esprit rozmawia z inwestorem, który chciałby przejąć jego europejską działalność. Firma podaje, że transakcja z „międzynarodową prywatną grupą inwestycyjną” jest na finiszu. Potencjalnym inwestorem może być indyjski Alteria Capital. Inwestor chce pomóc Espritowi „zrestrukturyzować europejską działalność” poprzez przejęcie kontroli nad samym europejskim biznesem. Jednocześnie przyszły partner będzie inwestował w Esprit także poza Europą, „aby skorzystać z przyszłego wzrostu na strategicznych rynkach spółki”.

QUIZ PRL. Znane marki PRLu Pytanie 1 z 16 Popularny jednokasetowy radiomagnetofon PRL-u nosił nazwę: Kasprzak Pietrzak Mistrzak Dalej