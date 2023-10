Kolejna zmiana w PKP Intercity. Bilety na pociąg w popularnej aplikacji mobilnej

Sroga drożyzna w Polsce. NBP: Inflacja bazowa we wrześniu to 8,4 proc.

PKP Intercity rozszerza współpracę z Jakdojade. Jak zapewnia narodowy przewoźnik, w najbliższych miesiącach możliwy będzie zakup biletów kolejowych bezpośrednio w tej aplikacji. Do tej pory w obu platformach Jakdojade (na stronie jak i w aplikacji), po wyszukaniu połączenia obsługiwanego przez PKP Intercity dostępny był przycisk „Kup bilet”, który bezpośrednio przekierowywał do strony przewoźnika. Rozszerzenie współpracy o możliwość zakupu bezpośrednio w aplikacji Jakdojade to duże ułatwienie dla pasażerów, którzy korzystają z transportu mieszanego. Dzięki takiemu rozwiązaniu podróżni mogą wygodnie kupić i trzymać swoje bilety w jednym miejscu, bez konieczności przenoszenia się na inne platformy.

Jakdojade, z którego strony i aplikacji korzysta ponad 5 mln użytkowników miesięcznie, działa na polskim rynku od 15 lat jako planer podróży miejskich. Od 2017 r. w aplikacji Jakdojade możliwy jest zakup biletów w wybranych aglomeracjach w Polsce. To bardzo popularna funkcja, w której tylko we wrześniu 2023 r. zostało zrealizowanych blisko 9,5 mln transakcji. Liczba obsługiwanych w aplikacji przewoźników stale się powiększa, a w ramach aglomeracji trójmiejskiej Jakdojade pośredniczy również w sprzedaży biletów przewoźnika kolejowego, PKP SKM Trójmiasto.

