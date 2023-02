i Autor: Shutterstock

Ceny wody

Kolejne podwyżki dla mieszkańców! Tym razem chodzi o ceny wody. Ile zdrożeje?

Warszawiacy są w głębokim szoku! Nie dość, że zmagali się z podwyżkami cen ciepła to teraz przyszedł czas na rosnące ceny wody! Mieszkańcy stolicy dostawali listy z informacją o nowych stawkach. Jak podaje Business Insider do końca stycznia 2023 r. do regulatora wpłynęło sumie ponad 800 wniosków w sprawie nowych taryf za wodę i ścieki.