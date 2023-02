Nowy cennik InPost. Co zmieni się od marca?

InPost ogłasza podwyżkę cen usług. Od kiedy nowy cennik?

Podwyżki cen usług w dobie wszechobecnej drożyzny nie są niczym zaskakującym. InPost jest jedną z najpopularniejszych firm oferujących usługi kurierskie.Również ta firma podjęła decyzję o zmianie cennika i podniesieniu cen.

"Drogi Kliencie, pragniemy poinformować Cię o zmianach, które wdrażamy w dokumentach InPost. Dotyczą one następujących obszarów: cennik usług InPost Paczkomaty 24/7, cennik usług InPost Kurier. Powyższe modyfikacje wchodzą w życie 1 marca 2023 roku" - brzmi komunikat zamieszczony na stronie InPost.

Nowy cennik będzie obowiązywał od 1 marca 2023 roku. Poprzedni został wprowadzony 1 maja 2022 roku.

InPost klasyfikacja paczek ze względu na wymiary

Paczki klasyfikowane na trzy grupy (gabaryty): gabaryt A to paczka o maksymalnych wymiarach wymiarach 80 x 380 x 640 i maksymalnej wadze 25 kg (minimalna wysokość paczki to 1mm), gabaryt B to paczka o maks. wymiarach 190 x 380 x 640 (maks. waga 25 kg i min. wysokość 81 mm), gabaryt C to paczka o maks. wymiarach 410 x 380 x 640 (waga maks. 25 kg i min. wysokość 191 mm).

O ile wzrosną ceny poszczególnych usług?

Klient Biznesowy

InPost Paczkomaty 24/7

Gabaryt A - z 10,19 zł do 12,13 zł

Gabaryt B - z 11,56 zł do 13,76 zł

Gabaryt C - z 14,73 zł do 17,53 zł

Szybkie zwroty

A - z 8,99 zł do 10,70 zł

B - z 10,19 zł do 12,13 zł

C - z 12,99 zł do 15,46 zł

Klient Detaliczny

Manager Paczek

Gabaryt A - z 14,69 zł do 16,99 zł

Gabaryt B - z 15,69 zł do 18,99 zł

Gabaryt C - z 17,39 zł do 20,99 zł

InPost Szybkie nadania

A - z 14,69 zł do 16,99 zł

B - z 15,69 zł do 18,99 zł

C - z 17,39 zł do 20,99 zł

Aplikacja InPost Mobile

A - z 14,69 zł do 16,99 zł

B - z 15,69 zł do 18,99 zł

C - z 17,39 zł do 20,99 zł

Polecany artykuł: Dynamiczny rozwój InPost na rynkach europejskich

Sonda Czy korzystasz z paczkomatów InPost? Tak Nie