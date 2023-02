Ekspansja InPostu we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii

W 2022 roku Grupa InPost obsłużyła 744,9 mln przesyłek, o 44% więcej niż rok wcześniej. Na koniec 2022 roku InPost miał 27 939 urządzeń Paczkomat®, w tym w Polsce 19 306 oraz 8 633 sztuk na rynkach międzynarodowych.

Europejska ekspansja InPost

InPost kontynuuje ekspansję swoich usług na rynkach europejskich, a wraz z nimi ideę wybierania bardziej ekologicznych form dostawy do urządzeń Paczkomat®. Z tego powodu firma w ostatnim czasie nawiązała kolejne po Transport for London (TfL) współprace z firmami zarządzającymi i koordynującymi transport publiczny europejskich metropolii: Transport Metropolitans de Barcelona (TMB), Transport for Great Manchester (TfGM) oraz ATAC S.p.A. Pozwolą one na rozbudowanie sieci urządzeń Paczkomat® w Manchesterze, Barcelonie oraz w Rzymie.

"Jestem niezwykle dumny, że kolejne europejskie miasta postawiły na InPost i chcą z nami dążyć do stworzenia przyjaznego dla środowiska systemu dostaw. Rosnące zainteresowane urządzeniami Paczkomat® wśród mieszkańców europejskich miast jest dla mnie potwierdzeniem, że opracowanie formy dostawy, w której to użytkownik decyduje kiedy nada i odbierze swoją przesyłkę było rozwiązaniem na miarę naszych czasów i sposobem na ograniczenie emisji powstających w wyniku dostaw przesyłek. Zlokalizowanie maszyn w bliskim sąsiedztwie popularnych ciągów komunikacji zbiorowej ułatwi i przyspieszy korzystanie z naszych usług. Tylko w samym Manchesterze w obsługiwanym przez TfGM środkach komunikacji miejskiej dziennie odbywa się niemal 6 milionów przejazdów pasażerskich. Teraz osoby z nich korzystające zyskają dostęp do komfortowego i szybkiego sposobu nadania i odbioru swojej przesyłki" – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

"Jestem również przekonany, że taka lokalizacja przyczyni się do tego, że do urządzeń Paczkomat® Europejczycy wybiorą się wykorzystując komunikację zbiorową, a nie na przykład samochód. Podpisanie współpracy z operatorami transportu miejskiego w Rzymie, Barcelonie i Manchesterze to szansa na jeszcze szybszą popularyzację wyboru bardziej ekologicznych, niż dostawa pod adres, dostaw do urządzeń Paczkomat®" - dodaje.

Międzynarodowa współpraca. Nowe partnerstwa InPost

Nowe partnerstwa znacząco polepszą dostępność usług oferowanych przez InPost. Tylko dzięki Transport for Great Manchester (TfGM) mieszkańcy aglomeracji Manchester odbywają 1,5 mld podróży rocznie. Od teraz w trakcie podróży będą mieli okazję skorzystać z nowych urządzeń Paczkomat® InPost. Zostały one zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie przystanków i stacji obsługiwanych przez tego przewoźnika. Z kolei w Hiszpanii umowa została podpisana z Transport Metropolitans de Barcelona, z której rocznie korzysta ponad 425 mln osób (TMB).

Mieszkańcy stolicy Katalonii, mogą odebrać swoje przesyłki siedem dni w tygodniu w jednym z nowych automatów paczkowych zlokalizowanych na terenie stacji barcelońskiej kolejki w godzinach otwarcia danej stacji. Miesięcznie korzysta z niej średnio ponad 29 mln pasażerów. W wyniku podpisanej z ATAC S.p.A umowy, na stacjach trzech linii (6 na linii A, 10 na linii B-B1, 5 na linii C) rzymskiego metra, które rocznie przewozi niemal 300 mln pasażerów, zostaną umiejscowione nowe urządzenia Paczkomat® InPost.

