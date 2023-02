Banki wycofują konta dla seniorów ze swojej oferty. Dyskryminacja, czy krok w dobrą stronę?

Z banków znikają ostatnie konta dla seniorów

Bank Pocztowy i PKO BP wycofują konta dla seniorów. Instytucje finansowe zdają sobie sprawę, że najstarsi klienci nie chcą być klasyfikowani ze względu na wiek. Aż 82 proc. polskich seniorów posiada internetowe konta bankowe. Banki starają się nadążyć za zmieniającym się podejściem klientów. Seniorzy – bez względu na to, jaki próg wiekowy przyjmiemy do określenia tej grupy – nie potrzebują oddzielnych rachunków. Tego typu konta zniknęły już kilka lat temu, choć nadal są dostępne m.in. w niektórych SKOK–ach czy bankach spółdzielczych. Jednak coraz więcej instytucji finansowych dostrzega, że najstarsi klienci nie chcą być klasyfikowani ze względu na wiek. W związku z tym Bank Pocztowy postanowił wycofać z oferty "Konto w Porządku Plus". Był to rachunek przeznaczony dla osób powyżej 65. roku życia.

– Nasi klienci chcą, aby zauważać ich potrzeby, a nie wiek – dlatego od teraz nie wyodrębniamy już segmentu seniorów, co jest spójne z trendem rynkowym – tłumaczy Joanna Moskalik, Naczelnik Wydziału Produktów Płatniczych, Depozytowych i Inwestycyjnych Banku Pocztowego, cytowana przez bankier.pl.

Zmiany odpowiadające oczekiwaniom klientów zamierza wdrożyć również największy bank w Polsce – PKO BP. W czerwcu 2023 r. z oferty zniknie "Konto Pogodne". Wszystkie tego typu rachunki zostaną przekształcone w standardowe "Konta za Zero". PKO BP już od dawna nie oferował "Konta Pogodnego" nowym klientom – te rachunki pozostawały tylko w obsłudze. Znacznie wcześniej z kont dedykowanych seniorom zrezygnowały także inne banki m.in. BZ WBK (obecnie Santander) i Getin Bank (obecnie Velo Bank). Co więcej, niektóre instytucje wprowadziły nawet specjalne bonusy dla najstarszych klientów. Niektóre oferowały zniżki w aptekach, a inne kijki do nordic walking.

