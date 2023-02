Nie wszyscy mundurowi skorzystają z waloryzacji emerytury? RPO alarmuje!

Pracujesz zdalnie? Tyle pracodawca dołoży ci do rachunku za prąd

Kiedy do Polski trafią pieniądze z KPO? Minister Puda zdradza plany rządu

Pieniądze to nie wszystko

Jacek Sasin zapowiedział pożyczki dla rolników! Nawet 300 tys. zł do wzięcia

Ile stracą mundurowi?

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna zgodnie z nowymi przepisami, uposażenie m.in. żołnierzy zawodowych, policjantów oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowejwypłacane w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o jedną piątą kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na 1 marca obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na obecny rok. W efekcie podwyżki dla tych formacji będą w ostatecznym rozliczeniu zrekompensowane za ich brak w pierwszych dwóch miesiącach tego roku.

W uzasadnieniu do wspomnianej ustawy (określanej okołobudżetową) autorzy tych rozwiązań wskazali, że taki mechanizm ma zachęcać do pozostawania w służbie czynnej żołnierzy i funkcjonariuszy.

Tymczasem zdaniem mundurowych, którym umowa rozwiązuje się z początkiem roku, nie będzie uwzględniał waloryzacji kwoty bazowej o tegoroczną podwyżkę na poziomie 7,8 proc.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

Do rzecznika praw obywatelskich trafiło wiele skarg. Jak czytamy w DGP, Ten w wystąpieniu generalnym do premiera wskazał, że wspomniane osoby poza zwolnieniem na własną prośbę w związku z nabyciem prawa do zaopatrzenia emerytalnego, wskazują również na wiele innych przyczyn rozwiązania stosunku służbowego, jak np. stan zdrowia, reorganizacja jednostki czy też generalnie zwolnienie na własną prośbę.

Dziennik cytuje Mariusza Tomaszewskiego, radcę prawnego i byłego dyrektora departamentu prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej, który przyznaje, że rzeczywiście wielu żołnierzy i funkcjonariuszy decyduje się na odejście z armii w takim okresie, aby jeszcze załapać się na wzrost uposażeń w nowym roku. Takie wypowiedzenie trzeba co do zasady złożyć na pół roku przed rozwiązaniem stosunku służbowego.

Emerytury służb mundurowych - składki ZUS idą na marne. Bo jak wyjaśnia Antoni Duda, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych mundurowi przechodzący na emeryturę po 25 latach służby często są jeszcze w takim wieku, że mogą przepracować kolejne 15-20 lat w cywilu, płacąc składki do ZUS.

-To są często duże pieniądze, bo emerytowani mundurowi nierzadko piastują eksponowane stanowiska, na których wykorzystują swoją bogatą wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie służby - komentuje Duda.

