Jedną ze zmian proponowanych przez zespół ds. deregulacji jest pełna cyfryzacja dokumentów w mObywatel. Obecnie aplikacja posiada ograniczenia, które np. uniemożliwiają przekraczanie granicy państwowej na podstawie mDowodu, a uczelnie dalej są zobowiązane wydawać plastikowe legitymacje studentom i doktorantom mimo istnienia mLegitymacji.

Zespół ds. deregulacji proponuje dostosowanie aplikacji mObywatel do standardu eIDAS 2.0 pozwalającego na pełną cyfryzację dokumentów. Dzięki temu z mDowodem moglibyśmy przekraczać granicę, a uczelnie nie będą miały obowiązku wydawania plastikowych legitymacji.

Zespół ds. deregulacji chciałby również nadanie podpisowi zaufanego mocy prawnej, którą posiada podpis kwalifikowany. Obecnie podpis zaufany nie jest traktowany jak podpis odręczny, w efekcie obywatele i przedsiębiorcy muszą korzystać z podpisów kwalifikowanych, które są płatne. Jak wskazują inicjatorzy zmiany, zyskałaby na tym szybkość zawierania umów, a obywatele mogliby korzystać z państwowego i zaufanego rozwiązania.

Zmiany w nauce. Zwolnienie z podatku za udział w badaniach i ulgi podatkowe dla dotujących badania

Wśród propozycji deregulacyjnych znalazło się także zwolnienie z podatku dochodowego zarobków z brania udziału w badaniach naukowych. Jak wskazuje zespół deregulacyjny, obecnie uczestnicy badań muszą podawać dane osobowe do celów podatkowych, co może naruszać ich anonimowość, jak i zniechęcać do uczestniczenia w badaniach.

Ponadto zaproponowano ulgi podatkowe dla firm i osób fizycznych, które wspierają naukę prze darowizny lub przekazanie 1,5 proc. podatku na rzecz jednostek naukowych. W tej chwili przepisy ograniczają finansowanie nauki z prywatnych źródeł.

Propozycje zmiany w obrocie nieruchomościami

W deregulacji proponuje się także zniesienie obowiązku przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn przy transakcjach nieruchomości między najbliższymi członkami rodziny.

Obecnie do obrotu nieruchomością nawet między bliskimi członkami rodziny trzeba dostarczyć takie zaświadczenia mimo, że i tak przesyła się elektroniczne odpisy aktów do Urzędu Skarbowego.

Liczne zmiany w podatkach i postępowaniach

Zespół ds. deregulacji proponuje też rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w działalności w działalności Badawczo-Rozwojowej i usunięcia wymogu współpracy jedynie z jednostkami naukowymi.

Kolejna propozycja dotyczy podniesienia limitu jednorazowej amortyzacji środków trwałych ze 100 tys. zł do mln zł, aby wesprzeć duże inwestycje technologiczne.

Pakiet deregulacyjny obejmuje również zmiany w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, takie jak wprowadzenie jednoinstancyjności w sprawach, w których decyzja jest korzystna dla strony, możliwość bezpośredniego zaskarżenia postanowień administracyjnych do sądu, ujednoliceniem pouczeń w postanowieniach administracyjnych, ochrony inwestorów przed blokowaniem decyzji administracyjnych przez podmioty trzecie, możliwości odroczenia, lub rozłożeniu na raty wpisu sądowego, czy wprowadzenia zdalnych rozpraw sądowych.

Propozycje obejmują też wprowadzenie notarialnych nakazów zapłaty, które mają zaradzić na problem małych i średnich przedsiębiorstw, które w celu odzyskania należności muszą prowadzić długie spory sądowe zagrażające ich działalności. Dotyczyłoby to spraw niespornych i byłoby wykonywane przez notariuszy.

Istotną zmianą jest również propozycja, aby osoba przeciwko której toczy się postępowanie mogła uzyskać status podejrzanego na wniosek co pozwoliłoby na jej wcześniejszą obronę, oraz większy udział w gromadzeniu dowodów.

Zmiany w prawie pracy

Zespół ds. deregulacji proponuje również wprowadzenie jednoznacznych zasad weryfikacji legalności pobytu cudzoziemców w celu zmniejszenia biurokracji i pole do ewentualnych naruszeń.

Kolejna propozycja proponuje wprowadzenie jako standardu dostarczania pracownikom dokumentów kadrowych w formie elektronicznej, co ma zmniejszyć koszty archiwizacji i przyśpieszyć procesy decyzyjne. Sami pracownicy pracują na co dzień na narzędziach cyfrowych, ale już dokumentu muszą dostarczać w formie papierowej, co jest utrudnieniem dla np. pracujących zdalnie.

Ponadto zespół ds. deregulacji proponuje zmianę definicji rzemieślnika poprzez włączenie w nie nowoczesnych zawodów (jak optyka, czy protetyka), oraz poszerzenie form prowadzenia działalności rzemieślniczej o spółki kapitałowe i osobowe.

Kolejna propozycja wprowadza obowiązek konsultacji regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z minimalnie dwoma przedstawicielami pracowników. Obecnie wystarczy konsultacja z jednym.

Zmiany dla pacjentów

Obecnie pacjent, który ubiega się o rentę, świadczenie rehabilitacyjne, lub orzeczenie o niepełnosprawności musi sam ubiegać się o dokumentację medyczną. Propozycja zakłada, aby lekarze orzecznicy mieli dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, co usprawniłoby proces orzekania, oraz zmniejszyło koszty administracyjne placówek medycznych (które muszą drukować dokumentację). Ułatwi to również życie samym pacjentom, którzy nie będą musieli samodzielnie kompletować dokumentacji.

Co jeszcze proponuje zespół deregulacyjny? Zmiany w farmacji, energetyce, czy funduszach unijnych

W celu usprawnienia dostępu do funduszy unijnych, zespół SprawdzaMy proponuje szereg zmian deregulacyjnych. Kluczowe z nich to uproszczenie procedur aplikacyjnych poprzez zastąpienie obszernej dokumentacji oświadczeniami oraz honorowanie dokumentów cyfrowych bez podwójnej weryfikacji. Proponuje się również ujednolicenie ścieżki sądowej w sprawach dotyczących funduszy oraz rozszerzenie definicji lokalizacji w Kredycie Ekologicznym. Istotnym postulatem jest także wprowadzenie maksymalnie 30-dniowego terminu na podpisanie umowy o dofinansowanie, co ma zwiększyć przewidywalność procesu.

W sektorze farmaceutycznym inicjatywa SprawdzaMy proponuje dodanie numeru GTIN do listy leków zagrożonych brakiem dostępności, co ma ujednolicić system identyfikacji leków i poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Kolejna zmiana dotyczy uproszczenia wnioskowania o próbki leków poprzez wprowadzenie formy elektronicznej, eliminując konieczność składania papierowych wniosków z podpisem. Te działania mają na celu zmniejszenie biurokracji i usprawnienie codziennego funkcjonowania przedsiębiorców oraz instytucji w branży farmaceutycznej.

W sektorze energetycznym zespół SprawdzaMy proponuje kilka kluczowych zmian. Jedną z nich jest ułatwienie cable poolingu, umożliwiające efektywniejsze wykorzystanie mocy przyłączeniowych dla OZE. Postuluje się także jedną koncesję dla magazynów energii, znosząc podwójne wymogi koncesyjne. Kolejną propozycją jest wprowadzenie jasnych zasad opłat za wcześniejsze rozwiązanie umów energetycznych, definiując "bezpośrednie straty ekonomiczne". Zmiany mają dotyczyć również dostosowania kar pieniężnych w systemie EU ETS do skali naruszenia oraz aktualizacji norm ciepłowniczych, bazujących na przestarzałych danych. Celem tych zmian jest zwiększenie efektywności, zmniejszenie biurokracji i kosztów oraz wsparcie rozwoju OZE i magazynowania energii.

