Nokia zwolni pracowników?

Nokia planuje zwolnić w naszym kraju ok. 800 osób – podaje serwis bankier.pl. O sprawie alarmują sami pracownicy elektronicznego giganta i związki zawodowe. - O likwidacji zakładu dowiedzieliśmy się w środę. Zrobiono zebranie dla wszystkich pracowników i poinformowano, że zakład będzie likwidowany, bo rzekomo mamy duże straty i zwiększają nam się koszty. Spadło to na nas jak grom z jasnego nieba – opowiedziała money.pl Anna zatrudniona w płockim zakładzie.

- Firma wszystko trzyma w tajemnicy, co zostało wprost potwierdzone przez panią dyrektor ds. personalnych na zebraniu kadry kierowniczej z pracownikami. W odpowiedzi na pytanie jednego z pracowników o aktualny status zwolnień powiedziała ona, że nie będzie podawać informacji na ten temat do wiadomości ogółu pracowników, a dostęp do nich mają tylko te osoby, dla których jest to konieczne – mówi w rozmowie z serwisem bankier.pl Patryk Wójcicki, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Nokia Solutions and Networks sp. z o.o.

Na razie wielki koncern milczy. Wysłaliśmy do firmy zapytania dotyczące planowanych zwolnień. Czekamy na udzielenie odpowiedzi. Jak tylko je otrzymamy, to je opublikujemy.

