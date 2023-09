i Autor: SHUTTERSTOCK (2) strefa euro

Strefa euro

Kolejny kraj przyjmie euro. Jest już oficjalna data

Bułgaria planowała wejście do strefy euro wraz z Chorwacją na początku tego roku. To się jednak nie udało. Uchwała z 2015 r., przewidująca przystąpienie do strefy euro w roku 2024, ma zostać zmodyfikowana. Jest już oficjalna data