Kolejny wielki sklep upada! To już trzecia lokalizacja z zamknięta placówką

Likwidacja E.Leclerc w Kędzierzynie-Koźluw w maju 2024 roku

- Sklep E.Leclerc w Kędzierzynie Koźlu zakończy swoją działalność pod koniec czerwca br. Od początku maja kontynuujemy wyprzedaże, aby umożliwić naszym klientom skorzystanie z atrakcyjnych ofert – przekazała cytowana przez serwis lokalna24.pl Barbara Warabida-Justyńska, wiceprezes marketu E.Leclerc w Kędzierzynie-Koźlu.

Likwidacja E.Leclerc w Malborku. Również w maju 2024 roku

- Gdy wpłynęła do nas ta informacja, bardzo szybko, bo już 7 maja spotkaliśmy się z zarządem, żeby dowiedzieć się o losach pracowników i na przykład, czy istnieje szansa przejęcia sklepu przez inny podmiot. Zarząd nie ma takiej wiedzy (…) Złożyliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosek o uruchomienie środków z rezerwy na aktywizację tych osób. To 42 kobiety i 3 mężczyzn. Jesteśmy cały czas w kontakcie ze sklepem i już teraz przekazujemy informacje o pojawiających się ofertach, które mogłyby zainteresować pracowników – zadeklarowała cytowana przez serwis malbork.naszemiasto.pl Joanna Reszka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.

Kolejna likwidacja E.Leclerc w maju 2024. Tym razem Konin

28 maja media obiegła informacja o zamknięciu kolejnego oddziału E.Leclerc. Tym razem woj. Wielkopolskie, miasto Konin. Według informacji na stronie spółki, E.Leclerc działa na polskim rynku od 1995, gdy otwarto pierwszy sklep na warszawskim Ursynowie. Sklepy zatrudniają ponad 5000 pracowników. Należą do nich hipermarkety, supermarkety, centra handlowe oraz placówki w formacie Express. E.Leclerc to także 17 sklepów internetowych oraz 24 stacje benzynowe. Pierwszy sklep E.Leclerc otwarto w 1949 roku we francuskim Landernau.

