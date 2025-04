Poważne zmiany w prawie uderzające w seniorów. Co to dla nich oznacza?

Komercjalizacja komunii w Polsce – drogie prezenty i wystawne przyjęcia

W Polsce, dzień Pierwszej Komunii Świętej od wielu lat urasta do rangi wystawnego świętowania. Świętowanie przeniosło się z domów rodzinnych do restauracji i sal bankietowych, gdzie odbywają się imprezy nawet na kilkadziesiąt osób. To, co kiedyś było skromnym, rodzinnym wydarzeniem, dziś często przypomina małe wesele.

Wraz ze zmianą charakteru uroczystości, zmieniły również prezenty na komunię wręczane dzieciom. Zamiast encyklopedii, rowerów czy zegarków dzieci dostają najnowsze konsole, laptopy i telefony oraz jeszcze droższe prezenty, np. drony i quady. Coraz większą popularnością cieszą się też konta oszczędnościowe lub eleganckie boxy komunijne.

Kwoty wręczane dzieciom w Polsce przez rodziców chrzestnych i innych członków rodziny mogą sięgać od 100 zł do nawet 1,5 tys. zł. Niektórzy rodzice decydują się nawet na zorganizowanie loterii, w której nagrodami są wartościowe przedmioty. Komunia stała się okazją do obdarowywania dziecka prezentami, które często przewyższają jego realne potrzeby.

Skromne komunie w Niemczech – symboliczne prezenty i mniejsze kwoty w kopertach

Spoglądając za zachodnią granicę, do Niemiec, można zauważyć zupełnie odmienny obraz. W Niemczech uroczystości związane z pierwszą komunią charakteryzują się większą skromnością, zarówno w kwestii organizacji przyjęć, jak i wartości prezentów wręczanych dzieciom.

Jak informuje dziennik "Bild", niemieckie dzieci otrzymują od chrzestnych niższe "upominki". Są to przeważnie kwoty od 50 do 100 euro (od 210 do 420 zł), a od pozostałych członków rodziny – od 20 do 50 euro (85-210 zł). Drobne kwoty, od 5 do 10 euro (20-40 zł), są także typowe dla prezentów od znajomych czy sąsiadów.

W Niemczech popularne są również symboliczne prezenty na komunię, takie jak złote medaliki czy pamiątkowe zegarki. Często wręczane są również książki religijne, albumy na zdjęcia lub inne przedmioty związane z wiarą. Niemieckie rodziny stawiają na duchowy wymiar uroczystości, a prezenty mają być pamiątką tego ważnego dnia.

