Kończy się wysokie oprocentowanie lokat! Oferta banków coraz słabsza

Jak wynika z raportu HREIT w lutym 2024 roku średnie oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych wynosiło 5,34 proc., czyli o 0,12 pkt. proc. mniej niż w styczniu 2024. Eksperci wskazują, że spadek średniej następuje już od 14 miesięcy względem szczytu z grudnia 2022 roku gdy wynosiła 7,54 proc.

Pierwsze spadki były efektem pierwszych obniżek stóp procentowych. HREIT wskazuje jednak, że skala spadku oprocentowania depozytów była dwukrotnie większa niż cięcia stóp dokonane przez RPP. .

- Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakby banki przygotowywały się do dalszego luzowania polityki monetarnej. Czy tak faktycznie jest? Zobaczymy pewnie już niebawem. Póki co wśród bankowych ekonomistów ubywa tych, którzy przewidują a najbliższym czasie cięcia stóp procentowych. Może więc spadająca inflacja pozwala bankom mniej aktywnie zabiegać o względy oszczędzających, albo mniejszy popyt na kredyty i rosnące wynagrodzenia powodują, że banki nie potrzebują zbierać na solidnie oprocentowanych depozytach aż tyle naszej gotówki? - czytamy w raporcie Bartosza Turka, głównego analityka HREIT.

Zdaniem eksperta, wszyscy gracze rynkowi stawiają na obniżki stóp procentowych, co jest uważane za najbardziej prawdopodobne scenariusz. Z notowań kontraktów terminowych wynika, że pod koniec roku podstawowa stopa procentowa może być niższa o 50-75 proc. względem obecnego stanu.

Oprocentowanie dalej wysokie, ale z wieloma haczykami

HREIT zebrało dane, z których wynika, że w ciągu miesiąca 7 banków pogorszyło ofertę promocyjnych depozytów. Co prawda w czołówce dalej są lokaty z oprocentowaniem wysokości 6-7 proc., jednak często są one związane z wieloma dodatkowymi warunkami, takimi jak np. warunki kwoty, krótki okres oprocentowania, "tylko dla nowych klientów", lub tylko dla osób, które wpłacają nowe środki, lub korzystanie z dodatkowych produktów.

- To jednak nie wszystkie „gwiazdki”, które banki mogą zastosować przy tworzeniu promocji. Coraz częściej spotkać możemy się z tym, że wymagane będzie od nas regularne zasilanie konta, utrzymywanie minimalnego salda na rachunku i aktywne korzystanie usług płatniczych (karta lub BLIK). Coraz powszechniejszą „innowacją” jest też wymaganie od osób zakładających depozyty udzielania tzw. zgód marketingowych. To znaczy, że promocyjne oprocentowanie będzie naliczane, ale dopiero wtedy, kiedy pozwolimy pracownikom banku kontaktować się z nami w sprawach sprzedaży innych produktów lub usług - czytamy.

Faktem są jednak spadki średniego oprocentowania, do tego wiele osób nie korzysta z promocyjnego oprocentowania. Brakuje dokładnych danych NBP, ale HREIT wskazuje, że Polacy godzą się na oprocentowanie rzędu 4-4,5 proc.

HREIT wskazuje również, że można dzisiaj założyć roczną lokatę z oprocentowaniem wysokości ok. 5,2 proc. w skali roku. Biorąc pod uwagę, że według listopadowej projekcji inflacji na 2024 rok, jest szansa, że nawet po odliczeniu podatku Belki zarobimy na lokacie, zamiast tracić, jak do tej pory - gdy spadek wartości pieniądza był szybszy od zysków z lokaty.

- Mało tego, niespodziewane hamowanie inflacji z ostatnich tygodni daje niespotykaną od lat szansę na realny zysk z kończących się dziś lokat. Przecież rok temu przeciętny depozyt o zapadalności w lutym 2024 roku można było założyć z oprocentowaniem na poziomie 6,12% - wynika z danych NBP. Nawet po potrąceniu podatku daje nam to prawie 5% w skali roku. To więcej niż inflacja, którą ostatnio zaraportował GUS (3,9%). Gdy poznamy dane za luty czy marzec, wynik może być jeszcze korzystniejszy. Problem w tym, że po odwilży z początku 2024 roku, inflacja ma według przewidywań znowu przyspieszyć. O skali tego przyspieszenia w dużej mierze zadecyduje rząd ustalając co stanie się ze stawką VAT na żywność czy cenami energii - czytamy w raporcie HREIT.

W zestawieniu HREIT ujęte zostały tylko "czyste depozyty", pominięto fundusze inwestycyjne, kredyty na zakup auta etc.

