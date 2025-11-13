Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego Konfederacji za wybory do PE 2024, co oznacza utratę milionowych dotacji.

PKW wykazała nieprawidłowości, takie jak niedozwolone korzyści majątkowe (ok. 47 tys. zł) i przekroczenie terminu złożenia sprawozdania o jeden dzień.

Konfederacja straciła prawo do dotacji podmiotowej (ok. 1,3 mln zł) oraz subwencji na Sejm X kadencji (ok. 8 mln zł na 4 lata).

SN oddala skargę Konfederacji

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN potwierdziła decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do PE 2024. Według przekazanych informacji, uzasadnienie rozstrzygnięcia nie zostało jeszcze opublikowane.

Odnosząc się do orzeczenia, szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek zaznaczył, że „niezależnie od decyzji sądu, Konfederacja nadal będzie walczyć o swoje postulaty - przy wsparciu pieniędzy z subwencji lub bez nich”. Podkreślił także determinację ugrupowania: „Idziemy dalej bez względu na przeciwności, świadomi chwilowych ograniczeń. Tutaj liczy się suwerenność i bezpieczeństwo Polaków, a nie pieniądze”.

Nieprawidłowości wskazane przez PKW

PKW wskazała, że komitet przyjął z naruszeniem przepisów korzyści majątkowe o wartości ok. 47 tys. zł. Wśród nich znalazły się m.in. niedozwolone świadczenia niepieniężne warte około 28 tys. zł, a także 64 zł przeznaczone – według pełnomocnika finansowego – na „spotkanie z kontrahentem i ludźmi od prowadzenia kampanii”.

Dodatkowo stwierdzono, że środki pozostałe na rachunku komitetu trafiły nie na Fundusz Wyborczy, lecz na prywatny rachunek pełnomocnika. Kluczowe znaczenie miało również przekroczenie terminu na złożenie sprawozdania – dokument trafił do PKW 10 września, dzień po ustawowym terminie.

Konsekwencje finansowe dla ugrupowania

Opóźnienie w złożeniu dokumentów spowodowało utratę prawa do dotacji podmiotowej za wybory do PE w wysokości około 1,3 mln zł, a także subwencji przysługującej na X kadencję Sejmu. Łączna wartość tej drugiej wynosi ok. 8 mln zł na czteroletni okres i wypłacana jest kwartalnie.

Skarga Konfederacji na uchwałę PKW została złożona w kwietniu 2024 r., jednak SN w siedmioosobowym składzie pod przewodnictwem Krzysztofa Wiaka oddalił ją 12 listopada br..

PKW unieważniła również sprawozdanie finansowe Konfederacji za 2023 r., co jest konsekwencją wcześniejszych uchybień komitetu wyborczego związanych z kampanią do PE.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek