Justyna Kulka, żona Zygmunta Solorza, została odwołana z rad nadzorczych Netii, Telewizji Polsat i Polkomtelu, co jest częścią szerszych zmian w Grupie Polsat Plus.

Zmiany te wpisują się w trwający spór o kontrolę nad biznesami Zygmunta Solorza między nim, jego żoną Justyną Kulką a jego dziećmi.

Wcześniej ze stanowisk w kluczowych spółkach odwołano również Zygmunta Solorza (z funkcji przewodniczącego rad nadzorczych) oraz Mirosława Błaszczyka (z rad nadzorczych i prezesury).

Sąd w Lichtensteinie oddalił powództwo Solorza dotyczące zmian w statucie fundacji TiVi Foundation, które miały przekazać kontrolę nad jego biznesami dzieciom, co wskazuje na złożoność sytuacji prawnej

Najnowsze zmiany w radzie nadzorczej Netii: Kto stracił stanowisko?

W należącej do Cyfrowego Polsatu firmie Netia doszło do znaczących zmian kadrowych. Jak poinformowało biuro prasowe Grupy Polsat Plus, ze składu rady nadzorczej spółki odwołano Justynę Kulkę, żonę Zygmunta Solorza, oraz Mirosława Błaszczyka, byłego prezesa Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. To kolejny etap personalnych czystek w kluczowych firmach miliardera.

Informacje te zostały oficjalnie potwierdzone przez przedstawiciela grupy. „Faktycznie w ubiegłym tygodniu doszło do zmian w Radach Nadzorczych kliku spółek. Justyna Kulka została odwołana ze składu Rad Nadzorczych Telewizji Polsat, Polkomtelu (sieć Plus) oraz Netii. Mirosław Błaszczyk (były szef Cyfrowego Polsatu i Polkomtela - PAP) został odwołany z Rad Nadzorczych Telewizji Polsat i Netii” - poinformował PAP Tomasz Matwiejczuk z biura prasowego Grupy Polsat Plus.

Tło personalnych przetasowań w spółkach Zygmunta Solorza

Odwołanie Justyny Kulki z rady nadzorczej Netii nie jest odosobnionym przypadkiem, a elementem szerszej reorganizacji we władzach spółek kontrolowanych przez Zygmunta Solorza. Już wcześniej straciła ona swoje miejsca w radach nadzorczych Telewizji Polsat oraz operatora sieci Plus, firmy Polkomtel. Podobne zmiany dotknęły również samego założyciela imperium. W lipcu Zygmunt Solorz został odwołany z funkcji przewodniczącego rad nadzorczych Netii, Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat i Polkomtela.

Jego miejsce w tych gremiach zajął Daniel Kaczorowski, powołany przez radę fundacji TiVi Foundation. Równocześnie ze stanowiskami prezesów Cyfrowego Polsatu i Polkomtela pożegnał się Mirosław Błaszczyk, którego zastąpił Andrzej Abramczuk. Zmiany kadrowe w Grupie Polsat Plus objęły także spółkę ZE PAK, gdzie z rady nadzorczej odwołano Zygmunta Solorza i jego żonę.

Istota sporu o władzę: Na czym polega konflikt w rodzinie Solorza?

Za falą dymisji i nominacji stoi zacięty spór o kontrolę nad biznesami Zygmunta Solorza. We wrześniu 2024 roku media donosiły o liście, który trójka dzieci miliardera wysłała do menedżerów kluczowych spółek. Ostrzegały w nim, że dobro firm jest zagrożone przez osoby dążące do przejęcia kontroli nad biznesem, wskazując na ostry spór z żoną ojca, Justyną Kulką. Reakcja Zygmunta Solorza była natychmiastowa – zapowiedział dymisje swoich synów z władz spółek.

Źródłem przetasowań w zarządach i radach nadzorczych jest narastający od miesięcy konflikt w rodzinie Solorza, w którym stawką jest kontrola nad całym biznesowym imperium. Osią sporu jest statut fundacji TiVi Foundation z siedzibą w Lichtensteinie, która zarządza majątkiem biznesmena. W maju 2025 roku tamtejszy sąd oddalił powództwo Zygmunta Solorza, przyznając rację jego dzieciom w kwestii kontroli nad biznesem. Choć wyrok jest nieprawomocny i złożono od niego apelację, to właśnie te wydarzenia napędzają obecną karuzelę stanowisk.

Imperium pod presją: Czym jest i co wchodzi w skład Grupy Polsat Plus?

Grupa Polsat Plus to jeden z największych konglomeratów medialno-telekomunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego fundamenty stworzył Zygmunt Solorz, który w 1992 roku założył telewizję Polsat – pierwszą ogólnopolską stację komercyjną. Z biegiem lat imperium rozrosło się o platformę satelitarną Cyfrowy Polsat, a w 2011 roku dokonało spektakularnego przejęcia operatora sieci komórkowej Polkomtel za ponad 18 mld zł.

Obecnie główne obszary działalności grupy to media (Telewizja Polsat), telekomunikacja (sieć Plus, Netia) oraz energetyka (ZE PAK). Netia, w której radzie nadzorczej doszło do ostatnich zmian, jest jednym z wiodących operatorów stacjonarnych, dostarczającym internet i telewizję. Całe imperium, którego majątek przez lata plasował Zygmunta Solorza w ścisłej czołówce najbogatszych Polaków, stoi obecnie w obliczu największego w swojej historii wyzwania – walki o sukcesję i utrzymanie kontroli.

