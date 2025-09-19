Kongres Future Health. Porozmawiajmy o przyszłości opieki zdrowotnej

Medycyna wkracza w erę przełomowych innowacji. Kongres Future Health, który odbędzie się 1 października 2025 roku w Warszawie, stworzy przestrzeń do rozmów o roli sztucznej inteligencji, nowych trendach diagnostycznych i edukacji medycznej. Kongres zgromadzi ekspertów i praktyków z całej Polski. Super Biznes jest patronem wydarzenia.

  • Kongres Future Health (1 października 2025, Warszawa): Kluczowe wydarzenie poświęcone innowacjom w medycynie, w tym AI i cyfrowemu zdrowiu, z bezpłatną rejestracją.
  • Inauguracja Wyższej Szkoły Nauk Medycznych (WSNM): Nowa uczelnia stworzona przez Grupę LUX MED, oferująca praktyczne kształcenie dzięki dostępowi do 16 szpitali i ponad 300 placówek.
  • Cel wydarzenia: Forum wymiany doświadczeń między ekspertami i praktykami, mające na celu przygotowanie sektora medycznego na przyszłe wyzwania i zmiany.

Medycyna w obliczu innowacji i wyzwań

Sektor ochrony zdrowia stoi dziś przed koniecznością adaptacji do dynamicznie rozwijających się technologii. Kongres Future Health odpowiada na te wyzwania, proponując forum wymiany doświadczeń między ekspertami i praktykami. Kongres Future Health będzie przestrzenią, w której uczestnicy poznają najnowsze kierunki rozwoju, w tym genomikę, cyfrowe zdrowie psychiczne czy diagnostykę obrazową wpieraną rozwiązaniami AI.

Nie możemy mówić o bezpiecznej i jakościowej opiece nad pacjentami bez refleksji nad tym, co przyniesie przyszłość i jakie zmiany zachodzą już dziś. (...) Dlatego zapraszam do udziału w Kongresie Future Health. Głęboko wierzę, że będzie on wartościową przestrzenią do wymiany myśli i inspiracją dla uczestników – podkreśla dr Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Inauguracja roku akademickiego w wyższej szkole nauk medycznych

Podczas wydarzenia nastąpi także oficjalne otwarcie roku akademickiego w nowo powołanej Wyższej Szkole Nauk Medycznych. To uczelnia stworzona jako odpowiedź na rosnące potrzeby edukacyjne w sektorze zdrowia.

– "Chcemy być podmiotem, który podobnie jak sektor publiczny, ma realny wkład w kształcenie profesjonalistów medycznych (...). Tworzymy wyjątkowe miejsce dla osób, które chcą rozwijać się zawodowo w ochronie zdrowia i jestem z tego niezwykle dumny "– mówi dr n. med. Krzysztof Kurek, Rektor WSNM.

Dzięki zapleczu Grupy LUX MED – 16 szpitalom i ponad 300 placówkom ambulatoryjnym – uczelnia zapewnia unikalne połączenie teorii z praktyką.

Kongres Future Health – miejsce wymiany wiedzy

Future Health odbędzie się 1 października 2025 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Wydarzenie organizują Grupa LUX MED, Wyższa Szkoła Nauk Medycznych oraz Fundacja LUX MED im. dr Joanny Perkowicz. Partnerem jest związek Pracodawcy dla Zdrowia, a patronami medialnymi m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Rynek Zdrowia, Pacjenci.pl, PoradnikZdrowie.pl, Super Biznes i Newseria.

Rejestracja jest bezpłatna i dostępna na stronie future-health.pl.

Grupa LUX MED – lider prywatnej opieki zdrowotnej

LUX MED, obecny w Polsce od ponad 30 lat, jest największym prywatnym świadczeniodawcą usług medycznych w kraju i częścią międzynarodowej organizacji Bupa. Zatrudnia niemal 29 000 osób, w tym ponad 12 000 lekarzy, i zapewnia kompleksową opiekę ponad 3 milionom pacjentów.

Firma angażuje się w inicjatywy społeczne i środowiskowe, a także pełni rolę Głównego Partnera Medycznego Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Anna Rulkiewicz - prezes Lux Med, Karpacz 2025

