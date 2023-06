Koniec 14. emerytur? Senat ma wątpliwości. Przepisy powinny być zmienione, by bez wątpienia były zgodne z Konstytucją

Senat odbierze 14. emeryturę?

14. emerytura to dodatek wypłacany emerytom i rencistom raz w roku. Zgodnie z zapowiedzią w 2023 r. 14. emerytury trafią do seniorów pod koniec sierpnia i we wrześniu. Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia corocznej wypłaty tak zwanej 14. emerytury został uchwalony przez Sejm 26 maja 2023 roku. Ustawa wprowadza na stałe wypłatę kolejnego – obok 13. emerytury – dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla seniorów. Rządzący zapewniali, że takie zapisy gwarantują coroczną wypłatę 13. i 14. emerytury. Okazuje się jednak, że pojawiają się poważne wątpliwości, co do wysokości tych świadczeń i terminów ich wypłacania. Dlaczego?

Jak informuje "Rzeczpospolita" zastrzeżenia Senatu budzi fakt, że zasady ustalania wysokości 14. emerytur oraz terminu ich wypłat mają być co roku regulowane rozporządzeniami wydawanymi do 31 października danego roku. Te wątpliwości podziela ekspert, który zauważa, że w ten sposób te kwestie nie będą poddane kontroli parlamentu. – Biorąc pod uwagę choćby skalę środków przeznaczonych na ten cel, które już teraz są liczone w miliardach złotych, bez wątpienia przepisy regulujące wysokość, ale też termin wypłaty 14. emerytury powinny zostać ujęte w ustawie – komentuje cytowany przez dziennik Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy.

Zgodnie z wprowadzoną ustawą "czternasta" ma być stałym, corocznym świadczeniem, w wysokości emerytury minimalnej. Całą kwotę mają otrzymywać seniorzy, których podstawowa emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł. Powyżej tej kwoty będzie stosowana zasada "złotówka za złotówkę". Minimalna kwota wypłaty "czternastki" to 50 zł.

