- W budynkach powyżej czterech kondygnacji nadziemnych obowiązuje całkowity zakaz używania i przechowywania butli z gazem propan-butan.
- Propan-butan jest cięższy od powietrza, co w przypadku wycieku zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru, zwłaszcza w niższych częściach budynku.
- W wysokich budynkach bez instalacji gazowej do gotowania można używać wyłącznie urządzeń elektrycznych.
- Osoby łamiące zakaz ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i karną, a także muszą liczyć się z kontrolami Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego.
Zakaz butli z gazem w budynkach wielorodzinnych
Do skrzynek pocztowych mieszkańców bloków w całej Polsce trafiają pisma przypominające o zasadach bezpiecznego korzystania z gazu. Spółdzielnie mieszkaniowe podkreślają, że obowiązujące przepisy jasno regulują kwestie związane z używaniem butli z propan-butanem w zabudowie wielorodzinnej. Celem tych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa lokatorów oraz ograniczenie ryzyka poważnych wypadków.
Propan-butan stanowi zagrożenie
Propan-butan jest gazem cięższym od powietrza, co oznacza, że w przypadku rozszczelnienia instalacji gromadzi się przy podłodze oraz w najniżej położonych częściach budynku, takich jak piwnice. Taka sytuacja znacząco zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru, których skutki mogą być tragiczne dla mieszkańców całego obiektu.
W jakich budynkach obowiązuje zakaz?
Zgodnie z przepisami, w budynkach posiadających więcej niż cztery kondygnacje nadziemne obowiązuje całkowity zakaz przechowywania i użytkowania butli gazowych. Regulacje obejmują zarówno lokale mieszkalne, jak i pomieszczenia pomocnicze. Dodatkowo nie wolno jednocześnie korzystać z gazu płynnego oraz gazu z sieci w jednym budynku.
Jeżeli w wysokim budynku nie ma instalacji gazowej, mieszkańcy nie mogą używać żadnej formy gazu. W takiej sytuacji do przygotowywania posiłków dopuszczone są wyłącznie urządzenia elektryczne, takie jak kuchenki elektryczne, płyty indukcyjne czy piekarniki elektryczne.
Kontrole i odpowiedzialność mieszkańców
Spółdzielnie, w tym Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, przypominają, że osoby łamiące przepisy ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne szkody lub zagrożenia. Lokatorzy muszą również liczyć się z możliwością kontroli prowadzonych przez Straż Pożarną oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Bezpieczeństwo mieszkańców i całych budynków pozostaje nadrzędnym priorytetem.
