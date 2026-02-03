W budynkach powyżej czterech kondygnacji nadziemnych obowiązuje całkowity zakaz używania i przechowywania butli z gazem propan-butan.

Propan-butan jest cięższy od powietrza, co w przypadku wycieku zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru, zwłaszcza w niższych częściach budynku.

W wysokich budynkach bez instalacji gazowej do gotowania można używać wyłącznie urządzeń elektrycznych.

Osoby łamiące zakaz ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i karną, a także muszą liczyć się z kontrolami Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego.

Zakaz butli z gazem w budynkach wielorodzinnych

Do skrzynek pocztowych mieszkańców bloków w całej Polsce trafiają pisma przypominające o zasadach bezpiecznego korzystania z gazu. Spółdzielnie mieszkaniowe podkreślają, że obowiązujące przepisy jasno regulują kwestie związane z używaniem butli z propan-butanem w zabudowie wielorodzinnej. Celem tych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa lokatorów oraz ograniczenie ryzyka poważnych wypadków.

Propan-butan stanowi zagrożenie

Propan-butan jest gazem cięższym od powietrza, co oznacza, że w przypadku rozszczelnienia instalacji gromadzi się przy podłodze oraz w najniżej położonych częściach budynku, takich jak piwnice. Taka sytuacja znacząco zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru, których skutki mogą być tragiczne dla mieszkańców całego obiektu.

W jakich budynkach obowiązuje zakaz?

Zgodnie z przepisami, w budynkach posiadających więcej niż cztery kondygnacje nadziemne obowiązuje całkowity zakaz przechowywania i użytkowania butli gazowych. Regulacje obejmują zarówno lokale mieszkalne, jak i pomieszczenia pomocnicze. Dodatkowo nie wolno jednocześnie korzystać z gazu płynnego oraz gazu z sieci w jednym budynku.

Jeżeli w wysokim budynku nie ma instalacji gazowej, mieszkańcy nie mogą używać żadnej formy gazu. W takiej sytuacji do przygotowywania posiłków dopuszczone są wyłącznie urządzenia elektryczne, takie jak kuchenki elektryczne, płyty indukcyjne czy piekarniki elektryczne.

Kontrole i odpowiedzialność mieszkańców

Spółdzielnie, w tym Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, przypominają, że osoby łamiące przepisy ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne szkody lub zagrożenia. Lokatorzy muszą również liczyć się z możliwością kontroli prowadzonych przez Straż Pożarną oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Bezpieczeństwo mieszkańców i całych budynków pozostaje nadrzędnym priorytetem.

PTNW Balcerowicz