Koniec "chowu klatkowego Polaków"? Rząd chce utrudnić budowę mikrokawalerek

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2026-01-15 8:11

Mikrokawalerki mogą zacząć znikać z rynku nieruchomości i to nie z powodu wysokiego popytu. Rząd planuje nowelizację ustawy o własności lokali, która może utrudnić budowę tzw. mieszkań inwestycyjnych.

  • Nowe regulacje dotyczące zaświadczeń o samodzielności lokalu.
  • Projekt ma na celu "ucywilizowanie" zasad budowy mikrokawalerek i mieszkań inwestycyjnych.
  • Lokale w budynkach zamieszkania zbiorowego będą musiały spełniać te same wymogi co mieszkania, w tym minimalna powierzchnia 25 m kw.
  • Przepisy mają zacząć obowiązywać w 2027 roku, ale decyzja o wydawaniu zaświadczeń należy do rad gmin.

Rząd ma niebawem opublikować projekt, który ukróci budowę mikrokawalerek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ma się pojawić projekt nowelizacji ustawy o własności lokali, mający ucywilizować zasady budowy mikrokawalerek i mieszkań inwestycyjnych – podaje „DGP”. Celem nowelizacji jest wprowadzenie bardziej przejrzystych i jednolitych zasad na rynku nieruchomości.

Jak ustalił dziennik, projekt przede wszystkim zmienia zasady wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu obiektów zamieszkania zbiorowego. Bez takiego zaświadczenia nie da się wyodrębnić lokalu i go sprzedać jako lokal mieszkalny. To właśnie to zaświadczenie umożliwia prawne uznanie danego lokalu za odrębną nieruchomość, co jest niezbędne do jego sprzedaży.

Ponadto lokale w budynkach zamieszkania zbiorowego będą musiały spełniać takie same wymogi w świetle prawa budowlanego oraz rozporządzenia o warunkach technicznych jak mieszkania, a ich minimalna powierzchnia będzie wynosić 25 m kw. Oznacza to, że mikrokawalerki, które często mają mniejszą powierzchnię, nie będą mogły być traktowane jako lokale mieszkalne.

Nowe przepisy mogą wejść w życie w 2027 roku

Przepisy mają wejść w życie w 2027 r., jednak dopóki rady gmin tych zasad nie przyjmą, zaświadczenia nie będą wydawane – czytamy w „DGP”. To rady gmin będą miały ostateczne zdanie w kwestii wydawania zaświadczeń, co daje im realny wpływ na kształt lokalnego rynku nieruchomości.

Super Biznes SE Google News

NIERUCHOMOŚCI