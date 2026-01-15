Koniec "chowu klatkowego Polaków"? Rząd chce utrudnić budowę mikrokawalerek

Nowe regulacje dotyczące zaświadczeń o samodzielności lokalu.

Projekt ma na celu "ucywilizowanie" zasad budowy mikrokawalerek i mieszkań inwestycyjnych.

Lokale w budynkach zamieszkania zbiorowego będą musiały spełniać te same wymogi co mieszkania, w tym minimalna powierzchnia 25 m kw.

Przepisy mają zacząć obowiązywać w 2027 roku, ale decyzja o wydawaniu zaświadczeń należy do rad gmin.

Rząd ma niebawem opublikować projekt, który ukróci budowę mikrokawalerek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ma się pojawić projekt nowelizacji ustawy o własności lokali, mający ucywilizować zasady budowy mikrokawalerek i mieszkań inwestycyjnych – podaje „DGP”. Celem nowelizacji jest wprowadzenie bardziej przejrzystych i jednolitych zasad na rynku nieruchomości.

Jak ustalił dziennik, projekt przede wszystkim zmienia zasady wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu obiektów zamieszkania zbiorowego. Bez takiego zaświadczenia nie da się wyodrębnić lokalu i go sprzedać jako lokal mieszkalny. To właśnie to zaświadczenie umożliwia prawne uznanie danego lokalu za odrębną nieruchomość, co jest niezbędne do jego sprzedaży.

Ponadto lokale w budynkach zamieszkania zbiorowego będą musiały spełniać takie same wymogi w świetle prawa budowlanego oraz rozporządzenia o warunkach technicznych jak mieszkania, a ich minimalna powierzchnia będzie wynosić 25 m kw. Oznacza to, że mikrokawalerki, które często mają mniejszą powierzchnię, nie będą mogły być traktowane jako lokale mieszkalne.

Nowe przepisy mogą wejść w życie w 2027 roku

Przepisy mają wejść w życie w 2027 r., jednak dopóki rady gmin tych zasad nie przyjmą, zaświadczenia nie będą wydawane – czytamy w „DGP”. To rady gmin będą miały ostateczne zdanie w kwestii wydawania zaświadczeń, co daje im realny wpływ na kształt lokalnego rynku nieruchomości.

