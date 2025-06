Koniec darmowego leczenia w Polsce! Płatne wizyty na NFZ i leki bez refundacji

Po zmianie pracy, zakończeniu działalności gospodarczej czy przejściu na urlop bezpłatny, wiele osób nie ma prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej: do darmowych wizyt lekarskich i refundacji leków przez NFZ - pisze Rynek Zdrowia. Jak uniknąć problemów i co zrobić, gdy stracimy ubezpieczenie? Sprawdź!

i Autor: Shutterstock