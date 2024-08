Koniec dopłat do ogrzewania. Polska żąda okresu przejściowego

Koniec dopłat do kotłów gazowych

Polska, podobnie jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, musi wprowadzić dyrektywę budynkową. Od 2030 r. kotły gazowe nie będą montowane w nowych nieruchomościach. Można je będzie instalować w nowych budynkach, ale tylko w połączeniu z OZE (np. pompą ciepła, fotowoltaiką czy kolektorami słonecznymi). Od 2040 r. kotły na paliwa kopalne, w tym węglowe i gazowe będą już całkowicie wycofane. Ale pierwsza ważna zmiana nastąpi już w 2025 roku. Zgodnie z przepisami unijnej dyrektywy, finansowanie wymiany ogrzewania na gazowe ma być już niemożliwe.

Tymczasem ogrzewanie domów gazem kotły Polsce wciąż bardzo popularne. Według danych z ostatniego Spisu Powszechnego 28 proc. źródeł ciepła w polskich domach to kotły gazowe. Od 2018 r. w ramach programu "Czyste powietrze" złożono ponad 740 tys. wniosków na wymianę źródeł ciepła, z czego 257 tys. dotyczyło kotłów gazowych.

Samorządowcy są zaniepokojeni

Sprawa dotacji ta bardzo niepokoi Unię Metropolii Polskich ( UMP). - "W przypadku części miast UMP programy dotacyjne finansowane są z budżetu miast, a ich realizacja zaplanowana jest w dalszym horyzoncie czasowym, np. do roku 2027" - mówi Tymoteusz Marzec, koordynator Komisji ds. Środowiska w Unii Metropolii Polskich. Z kolei poznański starosta Jan Grabkowski, cytowany przez serwis portalsamorzadowy.pl. mówi, że do 2027 r. będą wspierać tego typu działania, ale jeżeli dyrektywa na to nie pozwoli, to z końcem roku zaprzestaną finansowania wymiany źródeł ciepła na gaz ziemny. Będzie to ze szkodą dla mieszkańców, ponieważ 75 proc. wniosków dotyczy wymiany kotłów na paliwo stałe na gaz ziemny. Wrocław w ostatnich latach wymienił 14 tys. tzw. kopciuchów. Miasto wydało na ten cel 303 mln zł. W tym roku planuje zlikwidować w sumie 2200 starych, nieekologicznych a program wsparcia został wydłużony do 2028 roku. Dopłata do wymiany pieca wynosi 8 tys. zł.

Polska chce okresu przejściowego

Jak mówi portalowi money.pl Tymoteusz Marzec, Ministerstwo Rozwoju i Technologii dostrzegło ten problem. Resort zwrócił się do KE z prośbą o interpretację wyjątków przewidzianych w dyrektywie oraz o wyjaśnienie zakresu zastosowania nowych przepisów unijnych, gdy środki na dofinansowanie nie pochodzą w pełni ze źródeł unijnych. Resort pyta też, czy poszczególne kraje członkowskie - z uwagi na specyfikę warunków krajowych - mogą uzyskać odstępstwa w omawianym zakresie dyrektywy. Jedno z pytań dotyczyło również dotacji celowych udzielanych przez samorządy, czy możliwe jest zastosowanie okresu przejściowego i udzielanie dotacji na ogrzewania gazowe po 1 stycznia 2025 r. Na razie resort nie otrzymał odpowiedzi od KE.