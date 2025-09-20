Koniec eldorado na rynku krypto. Fiskus pozna dane 4 mln Polaków

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-09-20 11:57

Nawet 4 miliony Polaków inwestuje w kryptowaluty, ale mniej niż 1% z nich rozlicza podatki. Ta era anonimowości dobiega jednak końca. Jak informuje Business Insider, nowa unijna dyrektywa DAC8 zmusi giełdy i kantory do automatycznego przekazywania danych fiskusowi. Skarbówka dostanie na tacy szczegółowe informacje o wszystkich transakcjach.

Smartfon wyświetlający wykresy giełdowe i notowania kryptowalut, symbolizujący inwestycje cyfrowe i nadchodzące zmiany w opodatkowaniu kryptowalut, o których przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: unsplash.com Smartfon wyświetlający wykresy giełdowe i notowania kryptowalut, symbolizujący inwestycje cyfrowe i nadchodzące zmiany w opodatkowaniu kryptowalut, o których przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • DAC8 to koniec anonimowości w krypto: Nowa dyrektywa UE wprowadzi automatyczną wymianę danych o transakcjach kryptowalutowych między krajami, co oznacza, że fiskus będzie miał pełny wgląd w Twoje operacje.
  • Tylko 1% inwestorów rozlicza krypto w Polsce: Mimo szacowanych 3-4 milionów posiadaczy wirtualnych walut, zaledwie 20 tysięcy Polaków rozliczyło dochody z krypto w PIT-38 za 2024 rok, co naraża resztę na konsekwencje.
  • Szeroki zakres danych trafi do fiskusa: Giełdy i kantory będą raportować nie tylko Twoje dane identyfikacyjne, ale także szczegóły wszystkich transakcji, w tym rodzaj kryptoaktywów, ich liczbę i wartość.
  • Przepisy wejdą w życie w 2026 roku: Państwa UE mają czas na wdrożenie dyrektywy do końca 2025 roku, a pierwszym rokiem objętym raportowaniem będzie 2026, co oznacza, że już niedługo "fiskus i tak się dowie"

Koniec anonimowości. Czym jest dyrektywa DAC8?

Według różnych szacunków nawet 3-4 miliony Polaków posiada już wirtualne waluty. Jednak jak informuje Business Insider, dane Ministerstwa Finansów są alarmujące – zaledwie 20 tysięcy podatników złożyło zeznanie PIT-38 za 2024 rok, rozliczając się z dochodów z tego tytułu.

„Oznacza to, że obowiązki wobec fiskusa zrealizowało mniej niż 1 proc. inwestorów. Pozostali są zatem potencjalnie narażeni na odpowiedzialność podatkową i karnoskarbową” — mówi Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP.

Jak czytamy w Business Insider, odpowiedzią na ten problem jest dyrektywa DAC8, która wprowadza obowiązek automatycznej wymiany informacji o dochodach z kryptoaktywów między państwami UE. „Obejmuje ona wszystkie kryptoaktywa, a jej celem jest to, by administracje podatkowe przestały polegać wyłącznie na deklaracjach podatników. Dane o transakcjach mają trafiać do urzędów automatycznie — prosto od giełd, kantorów czy operatorów portfeli krypto. Tym samym wprowadzony zostanie zupełnie nowy model gromadzenia i wymiany danych, który w praktyce zlikwiduje lub znacznie ograniczy podatkową anonimowość w świecie kryptoaktywów” — wyjaśnia Rafał Sidorowicz.

Jakie dane o kryptowalutach trafią do fiskusa?

Zakres informacji, które będą musiały raportować giełdy i kantory, jest bardzo szeroki, jak podkreśla Business Insider. Organy podatkowe otrzymają nie tylko dane identyfikacyjne użytkowników, takie jak imię, nazwisko, adres, NIP czy data urodzenia, ale również szczegółowe informacje o wszystkich transakcjach. Raportowane będą m.in. rodzaj kryptoaktywów, ich liczba, data transakcji oraz jej wartość. Co istotne, obowiązek ten dotyczy zarówno podmiotów krajowych, jak i zagranicznych.

„Dzięki temu niezależnie od tego, czy polski użytkownik korzysta z giełdy lub kantoru kryptowalut zarejestrowanej w Polsce, Estonii czy na Malcie, dane i tak trafią do polskiej administracji podatkowej w ramach automatycznej wymiany informacji pomiędzy państwami UE” — tłumaczy Paweł Goś, doradca podatkowy i partner w MDDP. Dla inwestorów indywidualnych, jak dodaje ekspert, wdrożenie dyrektywy DAC8 oznacza koniec komfortu opartego na przekonaniu, że "fiskus i tak się nie dowie".

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i co oznaczają dla inwestorów?

Państwa członkowskie UE mają czas na wdrożenie dyrektywy DAC8 do końca 2025 roku, a pierwszym rokiem objętym raportowaniem będzie 2026. Jak zauważa Business Insider, nawet jeśli Polska spóźni się z implementacją przepisów, obowiązek raportowania i tak powstanie. „Tym samym fiskus będzie miał prawo oczekiwać danych za 2026 r. niezależnie od tego, czy ustawa wejdzie w życie na czas. Podobna sytuacja miała już miejsce przy wdrażaniu DAC7, gdzie Polska spóźniła się z jej implementacją, ale nie zwolniło to podmiotów z obowiązków sprawozdawczych” — przypomina Rafał Sidorowicz.

Dla inwestorów to jasny sygnał – era podatkowej anonimowości w świecie krypto dobiega końca. Jeżeli podatnik nie rozliczy się z kryptoaktywów, urząd skarbowy powinien bez trudu móc zweryfikować tę okoliczność z posiadanym raportem. Jak podsumowuje Paweł Goś, DAC8 wraz z innymi regulacjami, takimi jak rozporządzenie MiCA, doprowadzi do większej transparentności i profesjonalizacji rynku, ograniczając "szarą strefę". 

Polecany artykuł:

Inwestycja w kryptowaluty. Bitcoin, ethereum czy altcoiny - co wybrać?
Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber
QUIZ PRL. 10 polskich wynalazków, które wstrząsnęły światem
Pytanie 1 z 10
Jan Czochralski w 1916 w laboratorium AEG w Berlinie wynalazł metodę, dzięki której działają wszystkie:
Quiz PRL. 10 polskich wynalazków
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRYPTOWALUTY
PODATNIK