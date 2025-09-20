DAC8 to koniec anonimowości w krypto: Nowa dyrektywa UE wprowadzi automatyczną wymianę danych o transakcjach kryptowalutowych między krajami, co oznacza, że fiskus będzie miał pełny wgląd w Twoje operacje.

Tylko 1% inwestorów rozlicza krypto w Polsce: Mimo szacowanych 3-4 milionów posiadaczy wirtualnych walut, zaledwie 20 tysięcy Polaków rozliczyło dochody z krypto w PIT-38 za 2024 rok, co naraża resztę na konsekwencje.

Szeroki zakres danych trafi do fiskusa: Giełdy i kantory będą raportować nie tylko Twoje dane identyfikacyjne, ale także szczegóły wszystkich transakcji, w tym rodzaj kryptoaktywów, ich liczbę i wartość.

Przepisy wejdą w życie w 2026 roku: Państwa UE mają czas na wdrożenie dyrektywy do końca 2025 roku, a pierwszym rokiem objętym raportowaniem będzie 2026, co oznacza, że już niedługo "fiskus i tak się dowie"

Koniec anonimowości. Czym jest dyrektywa DAC8?

Według różnych szacunków nawet 3-4 miliony Polaków posiada już wirtualne waluty. Jednak jak informuje Business Insider, dane Ministerstwa Finansów są alarmujące – zaledwie 20 tysięcy podatników złożyło zeznanie PIT-38 za 2024 rok, rozliczając się z dochodów z tego tytułu.

„Oznacza to, że obowiązki wobec fiskusa zrealizowało mniej niż 1 proc. inwestorów. Pozostali są zatem potencjalnie narażeni na odpowiedzialność podatkową i karnoskarbową” — mówi Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP.

Jak czytamy w Business Insider, odpowiedzią na ten problem jest dyrektywa DAC8, która wprowadza obowiązek automatycznej wymiany informacji o dochodach z kryptoaktywów między państwami UE. „Obejmuje ona wszystkie kryptoaktywa, a jej celem jest to, by administracje podatkowe przestały polegać wyłącznie na deklaracjach podatników. Dane o transakcjach mają trafiać do urzędów automatycznie — prosto od giełd, kantorów czy operatorów portfeli krypto. Tym samym wprowadzony zostanie zupełnie nowy model gromadzenia i wymiany danych, który w praktyce zlikwiduje lub znacznie ograniczy podatkową anonimowość w świecie kryptoaktywów” — wyjaśnia Rafał Sidorowicz.

Jakie dane o kryptowalutach trafią do fiskusa?

Zakres informacji, które będą musiały raportować giełdy i kantory, jest bardzo szeroki, jak podkreśla Business Insider. Organy podatkowe otrzymają nie tylko dane identyfikacyjne użytkowników, takie jak imię, nazwisko, adres, NIP czy data urodzenia, ale również szczegółowe informacje o wszystkich transakcjach. Raportowane będą m.in. rodzaj kryptoaktywów, ich liczba, data transakcji oraz jej wartość. Co istotne, obowiązek ten dotyczy zarówno podmiotów krajowych, jak i zagranicznych.

„Dzięki temu niezależnie od tego, czy polski użytkownik korzysta z giełdy lub kantoru kryptowalut zarejestrowanej w Polsce, Estonii czy na Malcie, dane i tak trafią do polskiej administracji podatkowej w ramach automatycznej wymiany informacji pomiędzy państwami UE” — tłumaczy Paweł Goś, doradca podatkowy i partner w MDDP. Dla inwestorów indywidualnych, jak dodaje ekspert, wdrożenie dyrektywy DAC8 oznacza koniec komfortu opartego na przekonaniu, że "fiskus i tak się nie dowie".

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i co oznaczają dla inwestorów?

Państwa członkowskie UE mają czas na wdrożenie dyrektywy DAC8 do końca 2025 roku, a pierwszym rokiem objętym raportowaniem będzie 2026. Jak zauważa Business Insider, nawet jeśli Polska spóźni się z implementacją przepisów, obowiązek raportowania i tak powstanie. „Tym samym fiskus będzie miał prawo oczekiwać danych za 2026 r. niezależnie od tego, czy ustawa wejdzie w życie na czas. Podobna sytuacja miała już miejsce przy wdrażaniu DAC7, gdzie Polska spóźniła się z jej implementacją, ale nie zwolniło to podmiotów z obowiązków sprawozdawczych” — przypomina Rafał Sidorowicz.

Dla inwestorów to jasny sygnał – era podatkowej anonimowości w świecie krypto dobiega końca. Jeżeli podatnik nie rozliczy się z kryptoaktywów, urząd skarbowy powinien bez trudu móc zweryfikować tę okoliczność z posiadanym raportem. Jak podsumowuje Paweł Goś, DAC8 wraz z innymi regulacjami, takimi jak rozporządzenie MiCA, doprowadzi do większej transparentności i profesjonalizacji rynku, ograniczając "szarą strefę".

