Koniec eldorado Polaków w Dubaju! Wojna obnażyła nagą prawdę

Dubaj "brutalnie zweryfikowany" przez konflikt na Bliskim Wschodzie

Jak wskazuje Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, dotychczasowa narracja o Dubaju jako oazie stabilności w zapalnym regionie została brutalnie zweryfikowana przez działania zbrojne w Iranie, które eskalowały poza jego granice. Skutki ostatnich ataków to nie tylko straty materialne, jak pożar elewacji prestiżowego hotelu Burdż al-Arab, ale przede wszystkim ofiary śmiertelne i ranni. Dla inwestorów, którzy lokowali tam środki w poszukiwaniu bezpieczeństwa, pojawienie się rakiet nad głowami jest drastyczną zmianą okoliczności.

- Raczej nie tego spodziewali się inwestorzy wydający pieniądze na dubajskim rynku nieruchomości oraz w innych częściach ZEA – czytamy w raporcie.

Sytuacja nastąpiła tuż po okresie historycznej prosperity. Zaledwie półtora miesiąca przed niepokojącymi wydarzeniami, Dubaj raportował rekordowe wyniki rynkowe. W minionym roku odnotowano ponad 270 000 transakcji o łącznej wartości 917 miliardów dirhamów, co oznaczało 20-procentowy wzrost wartości rok do roku.

Należy jednak pamiętać, że dubajski rynek nieruchomości cechuje się dużą zmiennością. Eksperci RynekPierwotny.pl przypominają, że okres od 2017 do 2020 roku przyniósł spadek łącznej rocznej wartości transakcji aż o 36%. Choć lata 2021–2025 upłynęły pod znakiem potężnego boomu, w którym obroty rynkowe wzrosły prawie sześciokrotnie względem roku pandemicznego, obecny konflikt jest bardzo dynamiczny i utrudnia kreślenie dalszych scenariuszy rozwoju sytuacji.

Polacy aktywnie inwestowali w Dubaju. Teraz mogą brutalnie się "przejechać"

Wydarzenia w Emiratach mają bezpośrednie znaczenie dla rodzimego rynku, gdyż Polacy od ponad dekady są aktywnymi graczami w tym regionie. Magnesem dla inwestorów z Polski były m.in. ceny, które w relacji do najdroższych metropolii Europy nie były tak wysokie, jak mogłoby się wydawać. Z raportu wynika, że w latach 2021–2024 średnia cena sprzedaży mieszkania wzrosła z 14 719 do 19 488 dirhamów za 1 m kw. (przy kursie dirhama wahającym się w tym czasie między 0,95 zł a 1,36 zł).

Ustalenie dokładnej skali zaangażowania Polaków jest trudne, jednak dane EU Tax Observatory z pierwszej połowy 2022 roku wskazywały na co najmniej 274 obywateli Polski posiadających nieruchomości warte 137 mln USD. Eksperci zaznaczają, że te dane, oparte na niepełnych statystykach katastralnych, były prawdopodobnie zaniżone, a liczba polskich inwestorów w Dubaju od 2022 roku sukcesywnie rosła. Obecna destabilizacja stawia te aktywa w zupełnie nowym, mniej przewidywalnym świetle.

