Rządowy plan: Polska bez papieru do 2035 roku

Rząd stawia na cyfryzację administracji publicznej i zapowiada ambitny cel: całkowitą rezygnację z papieru w urzędach do 2035 roku. Jak podkreśla wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, to realny cel, który przyniesie konkretne oszczędności.

"Celem rządu jest całkowite odejście od papieru w administracji do 2035 roku. To realny cel i konkretna oszczędność" – mówił Gawkowski podczas wizyty w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Ministerstwo Cyfryzacji planuje działania na kilku płaszczyznach. Obejmują one usprawnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją, wdrożenie elektronicznego doręczenia oraz cyfryzację usług, które obecnie wymagają papierowej formy. Celem jest przyspieszenie procesów administracyjnych i zwiększenie efektywności pracy urzędów.

Cyfryzacja urzędów – na czym polega i jakie korzyści przyniesie?

Cyfryzacja urzędów to proces kompleksowy, obejmujący wdrażanie nowoczesnych technologii i zmianę sposobu funkcjonowania administracji publicznej. Obejmuje on m.in. elektroniczne zarządzanie dokumentacją, automatyzację procesów, udostępnianie usług online oraz poprawę cyberbezpieczeństwa.

Jakie konkretne korzyści ma przynieść cyfryzacja administracji publicznej? Przede wszystkim, ma to być oszczędność czasu zarówno dla urzędników, jak i obywateli. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów i możliwości załatwiania spraw online, obywatele nie będą musieli tracić czasu na wizyty w urzędach i stanie w kolejkach.

Cyfryzacja ma również zwiększyć transparentność działania administracji. Dostęp do informacji publicznej online ma być łatwiejszy, a obywatele będą mogli na bieżąco śledzić postęp swoich spraw. Nie bez znaczenia jest także aspekt ekologiczny – ograniczenie zużycia papieru to korzyść dla środowiska.

Pomorski Urząd Wojewódzki liderem cyfryzacji w Polsce

Pomorski Urząd Wojewódzki (PUW) w Gdańsku jest wskazywany jako jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie urzędów w kraju. Podczas wizyty w PUW, wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że urząd ten "lśni blaskiem" na tle innych jednostek administracji rządowej.

Wojewoda pomorska, Beata Rutkiewicz, wraz z kierownictwem urzędu, wdraża system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), który usprawnia procesy administracyjne i eliminuje obieg dokumentów w formie papierowej. Jak podkreślił Gawkowski, dobre praktyki stosowane w PUW powinny być przenoszone do innych regionów Polski.

"Na mapie tych wszystkich urzędów w kraju, które stanowią człon administracji rządowej, Pomorski Urząd Wojewódzki to jednostka, która lśni blaskiem. Rozmawiałem z panią wojewodą o tym, jak te dobre praktyki przenosić też do innych regionów" - powiedział minister. Wdrożenie EZD to kluczowy element cyfryzacji urzędów, pozwalający na sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie dokumentami.

Inwestycje w cyberbezpieczeństwo i sztuczną inteligencję

Cyfryzacja administracji publicznej wiąże się również z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Wicepremier Gawkowski poinformował, że Pomorski Urząd Wojewódzki otrzymał ponad 6 milionów złotych w ramach programów wspierających cyberbezpieczeństwo. Środki te mają zostać przeznaczone na zwiększenie ochrony infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałanie cyberatakom.

Minister podkreślił, że Polska jest krajem o najwyższej liczbie cyberataków w całej Unii Europejskiej, co stanowi poważne wyzwanie dla administracji publicznej. Inwestycje w cyberbezpieczeństwo są więc niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych obywateli i ciągłość działania systemów informatycznych.

Ponadto, podczas wizyty na Politechnice Gdańskiej i w Instytucie Łączności, minister Gawkowski rozmawiał o roli sztucznej inteligencji w administracji publicznej. Wykorzystanie AI może przyczynić się do automatyzacji procesów, poprawy jakości usług oraz zwiększenia efektywności pracy urzędów.

"Rozmawiamy o przyszłości, która już się zaczęła - o sztucznej inteligencji, cyfrowym państwie i interoperacyjności systemów" - zaznaczył Gawkowski. Inwestycje w nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo to klucz do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania cyfrowego państwa.

