Koniec gotówki zawieszony! Od dziś sklepy mają nowe wytyczne w sprawie płatności

Gotówka wygrywa z cyfrowym pieniądzem

Jeszcze niedawno wielu ekspertów przewidywało, że Szwecja będzie pierwszym krajem na świecie, który całkowicie pożegna się z gotówką. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Od 2 lipca weszły tam w życie przepisy, które nakazują sklepom spożywczym i aptekom przyjmowanie płatności gotówkowych.

To reakcja na coraz bardziej niepewną sytuację międzynarodową.

Cyfrowy lider nacisnął hamulec

Szwecja od lat należy do najbardziej zinformatyzowanych państw świata. Większość mieszkańców płaci kartą, telefonem lub aplikacją mobilną.

Szacuje się, że już ponad 90 proc. transakcji odbywa się tam bez użycia gotówki. W wielu punktach handlowych przez lata nie można było zapłacić banknotami ani monetami.

Teraz państwo mówi jasno: gotówka musi pozostać w obiegu.

Wojna zmieniła myślenie władz

Kluczowym momentem okazała się rosyjska agresja na Ukrainę. To właśnie po wybuchu pełnoskalowej wojny szwedzkie władze zaczęły inaczej patrzeć na bezpieczeństwo systemu płatniczego.

Wcześniej prowadzono nawet prace nad wprowadzeniem elektronicznej waluty, tzw. e-korony. Projekt miał być symbolem nowoczesności i kolejnym krokiem w stronę społeczeństwa bezgotówkowego.

Ostatecznie został jednak wstrzymany.

Eksperci doszli do wniosku, że w czasie kryzysu, wojny lub poważnej awarii fizyczny pieniądz może okazać się niezbędny.

Każdy powinien mieć gotówkę w domu

Centralny bank Szwecji poszedł jeszcze dalej. Kilka miesięcy temu zalecił mieszkańcom przechowywanie gotówki na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.

Według rekomendacji jedna dorosła osoba powinna mieć pod ręką co najmniej 1000 koron, czyli równowartość około 400 złotych.

Bank centralny uruchomił także specjalne magazyny z banknotami i monetami, które mają pomóc utrzymać płynność obrotu gotówkowego w razie problemów.

Banki też dostały nowe obowiązki

Zmiany nie dotyczą wyłącznie sklepów.

Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki również na banki. Instytucje finansowe muszą przyjmować wpłaty gotówkowe zarówno od klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Rozszerzono także możliwość korzystania z płatności kartą w trybie offline podczas awarii systemów elektronicznych.

Seniorzy odetchną z ulgą

Władze zwracają uwagę, że całkowite odchodzenie od gotówki stwarzało problemy dla wielu grup społecznych.

Najbardziej odczuwały to osoby starsze, niepełnosprawne oraz turyści, którzy często nie mogli zapłacić w tradycyjny sposób.

Nowe regulacje mają sprawić, że nikt nie zostanie wykluczony z codziennego życia tylko dlatego, że nie korzysta z nowoczesnych technologii.

To nie jedyne zmiany

Początek lipca przyniósł w Szwecji także inne nowe przepisy. Zaostrzono część zasad związanych z integracją cudzoziemców.

Między innymi pracownicy domów opieki będą musieli wykazać się znajomością języka szwedzkiego. Zmiany objęły również osoby korzystające z pomocy społecznej, które będą zobowiązane do aktywnego poszukiwania pracy lub innych form aktywności.

Jednak to właśnie powrót gotówki wywołał największe zainteresowanie. W kraju, który jeszcze niedawno chciał całkowicie z niej zrezygnować, banknoty i monety znów stały się elementem narodowego bezpieczeństwa.

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