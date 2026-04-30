Od 30 kwietnia 2026 r. do 3 maja 2026 r. obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o DMC powyżej 12 ton, co ma poprawić płynność ruchu podczas majówki.

Nadal obowiązuje zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, z mandatami do 2000 zł i 15 punktami karnymi.

Zakazy ruchu dla ciężarówek mają wyjątki, np. dla transportu żywności, leków, żywych zwierząt czy pojazdów służb ratunkowych.

Za złamanie zakazu ruchu ciężarówek grożą kary do 500 zł dla kierowcy i nawet 2000 zł dla przewoźnika, a także 1000 zł dla zarządzającego transportem.

Zmiany na drogach od 30 kwietnia 2026

Wraz z końcem kwietnia w życie wchodzą nowe regulacje dotyczące ruchu drogowego w Polsce. Szczególnie odczują je kierowcy pojazdów ciężarowych oraz osoby planujące dalsze podróże w okresie majówki.

Jednym z głównych problemów na trasach jest długotrwałe wyprzedzanie się ciężarówek. Przypomnijmy, że już od 1 lipca 2023 roku obowiązuje zakaz takich manewrów na autostradach i drogach ekspresowych z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku. Dotyczy to pojazdów kategorii N2 (3,5–12 ton) oraz N3 (powyżej 12 ton), a także zespołów pojazdów dłuższych niż 7 metrów.

Mandat za złamanie zakazu wyprzedzania

Mimo obowiązujących przepisów kierowcy wciąż łamią zakaz. Zgodnie z prawem:

"Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych."

Do tego dochodzi 8 punktów karnych, a w przypadku naruszenia znaku B-26 kara może wzrosnąć do 2000 zł i 15 punktów karnych.

Zakaz ruchu ciężarówek podczas majówki

Dodatkowe ograniczenia wprowadza rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury. Od 30 kwietnia 2026 od godz. 18:00 do 3 maja do godz. 22:00 obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów o DMC powyżej 12 ton.

Harmonogram wygląda następująco:

* 30 kwietnia (18:00–22:00),

* 1 maja (8:00–22:00),

* 2 maja (18:00–22:00),

* 3 maja (8:00–22:00).

Dla kierowców aut osobowych oznacza to mniejszy ruch ciężarówek i bardziej płynną jazdę.

Wyjątki od ograniczeń w ruchu

Zakaz nie obejmuje wszystkich pojazdów. Wyłączone są m.in. autobusy oraz pojazdy służb takich jak Policja, ITD, Straż Graniczna czy Siły Zbrojne RP. Ograniczenia nie dotyczą także transportu: leków i środków medycznych, żywności i produktów szybko psujących się, żywych zwierząt, przesyłek pocztowych,pojazdów związanych z ratownictwem lub usuwaniem awarii.

Kary do 2000 zł za naruszenie przepisów

Za złamanie zakazu ruchu ciężarówek kierowca może zapłacić od 200 do 500 zł, natomiast przewoźnik nawet 2000 zł. Dodatkowo osoba zarządzająca transportem naraża się na karę 1000 zł. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu w jednym z najbardziej intensywnych okresów podróży w roku.

