i Autor: Zbyszek Kaczmarek/Reporter Fabryka Ursusa

Kwota sprzedaży

Koniec legendarnej marki. Firma wystawiona na sprzedaż

To już koniec legendarnej marki Ursus. Syndyk sprzedaje URSUS S.A., która to jest w stanie upadłości z siedzibą w Warszawie. Cena wywoławcza za legendarnego polskiego producenta ciągników przekracza 124 mln zł. Pisemne oferty można składać do 12 marca. Sprzedaż firmy w całości oznacza, że nowy właściciel będzie mógł ją reaktywować.