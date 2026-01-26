PGNiG Obrót Detaliczny zmienia nazwę na myOrlen, a marka PGNiG zostaje zastąpiona przez Orlen, co jest krokiem do ujednolicenia usług energetycznych.

Rebranding PGNiG: Orlen ujednolica markę

Orlen konsekwentnie realizuje strategię budowy multienergetycznego koncernu pod jednym, silnym szyldem. W najnowszym komunikacie koncern poinformował, że marka PGNiG ostatecznie znika z rynku i zostaje zastąpiona przez markę Orlen. Kluczowa zmiana dotyczy spółki PGNiG Obrót Detaliczny, która od teraz będzie funkcjonować pod nazwą myOrlen sp. z o.o. Jak wyjaśniono, ujednolicenie marki pozwala na oferowanie klientom zintegrowanych usług energetycznych.

Koncern ogłosił, że wprowadzane ujednolicenie marki oraz zmiana nazwy spółki na myOrlen to naturalny kierunek rozwoju po przejęciu PGNiG przez Grupę Orlen w listopadzie 2022 roku. Proces rebrandingu zostanie wsparty szeroką kampanią informacyjną, która rozpocznie się 28 stycznia w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Dzień wcześniej, 27 stycznia, uruchomiona zostanie strona internetowa myorlen.pl, na której klienci znajdą wszystkie kluczowe informacje dotyczące zmian.

Co zmiana na myOrlen oznacza dla dotychczasowych klientów?

Najważniejsza informacja dla milionów Polaków korzystających z usług dotychczasowego PGNiG Obrót Detaliczny jest uspokajająca. Zmiana nazwy nie wiąże się z żadnymi formalnościami po stronie klientów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Koncern zapewnił, że zmiana nazwy na myOrlen nie wymaga od dotychczasowych klientów podejmowania żadnych dodatkowych działań, a wszystkie obowiązujące umowy i numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.

Bez zmian pozostają również dotychczasowe sposoby płatności, a faktury wystawione przed zmianą nazwy zachowują swoją ważność. Klienci będą mogli nadal korzystać z tych samych kanałów kontaktu i odwiedzać te same Biura Obsługi Klienta, które teraz będą działać pod marką Orlen.

Strategiczny cel Orlenu: jedna super-aplikacja dla wszystkich usług

Decyzja o rebrandingu jest elementem szerszej strategii, której celem jest stworzenie zintegrowanej platformy cyfrowej Orlen Vitay. Ma ona stać się tzw. super-aplikacją, łączącą wszystkie usługi grupy. Jak podkreślił Marek Balawejder, odpowiadający w zarządzie Orlenu za segment Consumers and Products, „platforma Orlen Vitay, która zapewni w jednym miejscu możliwość zarządzania usługami energii, gazu, paliw oraz nowoczesnych rozwiązań dla domu i biznesu to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów”.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, Orlen planuje do 2035 roku podwoić liczbę aktywnych użytkowników systemu Vitay do 10 milionów. Stworzenie spójnej marki myOrlen jest więc kluczowym krokiem do sfinalizowania procesu integracji sprzedaży detalicznej paliw i energii w ramach jednej, kompleksowej oferty dla klienta.

