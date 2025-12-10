ORLEN uruchomił w Czechach pierwszy samoobsługowy sklep przy stacji paliw

ORLEN intensywnie rozwija ofertę pozapaliwową (gastronomia, convenience), co przekłada się na dwucyfrowy wzrost transakcji i wzmacnia markę w regionie.

Innowacyjny format sklepu ORLEN w Czechach

– Konsekwentnie rozwijamy ofertę pozapaliwową. Gastronomia, convenience i budowanie lojalności klientów napędzają nasz wzrost i wzmacniają markę ORLEN w regionie, a liczba transakcji pozapaliwowych rośnie w dwucyfrowym tempie. To efekt przemyślanych działań i konsekwentnie realizowanej strategii, którą przyjęliśmy na początku roku. Innowacyjne koncepty, takie jak samoobsługowy sklep w Czechach, otwierają przed nami nowe perspektywy i odpowiadają na rosnące oczekiwania klientów, którzy chcą kupować szybko i wygodnie. To także doskonałe rozwiązanie dla stacji paliw, które dzięki automatyzacji zyskują większe możliwości i poszerzają dostępność usług handlowych w mniejszych miejscowościach – mówi Marek Balawejder, Członek Zarządu ORLEN ds. Consumers and Products. Sklep w miejscowości Panenský Týnec działa w formacie 24/7, podobnie jak stacja paliw ORLEN Express, umożliwiając klientom tankowanie i robienie zakupów o dowolnej porze, bez udziału personelu. Jest to innowacyjne rozwiązanie, oparte o najnowsze technologie i rozbudowany system monitoringu wizyjnego. Klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty produktów spożywczych, w tym marki własnej Stop Cafe, a także z automatycznego kącika kawowego. Obiekt w regionie usteckim uruchomiono we współpracy z COOP, największą siecią detaliczną w Czechach. Nowością testowaną w obiekcie jest również cyfrowy awatar Míša, który pomaga klientom w zakupach. Míša wspiera w o odnalezieniu produktów, promocji i poruszaniu się o sklepie. Klienci z miejscowości Panenský Týnec testują to rozwiązanie jako pierwsi w Czechach, komunikując się z awatarem głosowo lub poprzez ekran. Technologię stworzyła czeska firma Next mind. Grupa ORLEN zarządza siecią ponad 3500 stacji paliw w siedmiu krajach Europy Środkowej: Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Węgrzech, w Austrii i na Słowacji. W Czechach ORLEN posiada 443 stacje i ponad 28 proc. udziału w rynku pod względem wolumenu sprzedaży paliw, co plasuje go na pozycji lidera. Ponad 80 proc. stacji ORLEN w Czechach wyposażonych jest w koncept gastronomiczny Stop Cafe.

