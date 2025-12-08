ORLEN Paczka uruchomiła siedem nowych centrów logistycznych i zmodernizowała kluczowe sortownie w Strykowie i Sosnowcu

Sieć operatora obejmuje już ponad 15 tysięcy punktów odbioru, w tym 7,5 tysiąca automatów paczkowych

Firma odnotowała 150-procentowy wzrost wolumenu rok do roku przy utrzymaniu wskaźnika satysfakcji NPS na poziomie 86 punktów

Inwestycje w automatyzację i infrastrukturę mają zabezpieczyć stabilność operacji w grudniowym szczycie dostaw

Nowe sortery zwiększają przepustowość ORLEN Paczki

Operator uruchomił kolejny automatyczny sorter w Sortowni Centralnej w Strykowie. To największy węzeł transportowy w sieci ORLEN Paczki. Inwestycja znacząco podniosła możliwości obsługi przesyłek w kluczowym punkcie logistycznym.

W Sosnowcu otwarto Sortownię Południową. Nowy obiekt skraca drogę paczek w południowej Polsce i umożliwia obsługę większej liczby kierunków. Rozbudowana infrastruktura sortownicza zapewnia wyższą przewidywalność operacji nawet przy wyjątkowo wysokim obciążeniu.

Siedem centrów logistycznych w strategicznych lokalizacjach

W 2025 roku ORLEN Paczka otworzyła siedem nowych centrów logistycznych. Operator przeprowadził również relokacje czterech oddziałów do większych obiektów zaprojektowanych z myślą o intensywnych operacjach kurierskich.

Zwiększenie powierzchni operacyjnej wspiera stabilność sieci dostaw. Modernizacja zaplecza logistycznego zapewnia płynność procesów w okresach najwyższego obciążenia wolumenami przesyłek.

Ponad 15 tysięcy punktów odbioru przesyłek w całej Polsce

ORLEN Paczka dysponuje dziś ponad 15 tysiącami punktów odbioru. Automaty paczkowe stanowią połowę tej sieci - operator zarządza 7,5 tysiąca automatami. Infrastruktura obejmuje największe miasta oraz mniejsze miejscowości.

Gęsta sieć punktów odbioru skraca ostatnią milę dostawy. To kluczowy element odporności operacyjnej w newralgicznych okresach roku, gdy wolumen przesyłek wzrasta nawet kilkukrotnie.

Dynamika wzrostu szybsza niż rynek e-commerce

„Logistyka ostatniej mili znajduje się dziś pod wyjątkową presją wolumenową. ORLEN Paczka utrzymuje dynamikę wzrostu na poziomie 150 proc.” - powiedział Waldemar Hlebowicz, prezes zarządu ORLEN Paczki.

Operator rośnie szybciej niż polski rynek dostaw. W 2025 roku firma odnotowała 150-procentowy wzrost rok do roku. Przy takiej dynamice kluczowe jest utrzymanie wysokiej jakości obsługi. ORLEN Paczka stawia na automatyzację procesów i analizę danych. Wskaźnik satysfakcji NPS utrzymuje się na poziomie 86 punktów.

Stabilność operacji priorytetem w grudniowym szczycie

Klienci oczekują terminowej realizacji zamówień, szczególnie przed świętami. Stabilność operacji logistycznych staje się kluczowym elementem strategii e-commerce. Grudniowy szczyt to okres, gdy sieci dostaw obsługują nawet trzy razy więcej przesyłek niż w pozostałych miesiącach.

Zbudowana infrastruktura sprawia, że ORLEN Paczka staje się jednym z filarów krajowej logistyki ostatniej mili. Operator łączy ekspansję sieci z inwestycjami w technologie i rozwój infrastruktury operacyjnej. Dzięki temu firma jest gotowa na wyzwania 2026 roku i dalszy wzrost rynku e-commerce w Polsce.