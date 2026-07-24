Elastyczny grafik ważniejszy niż home office

Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 39 proc. Polaków najbardziej ceni możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy. Dopiero na drugim miejscu znalazła się praca zdalna w wybrane dni, którą wskazało 28 proc. badanych.

W czołówce oczekiwań znalazły się także dodatkowe dni wolne (27 proc.) oraz krótszy tydzień pracy (26 proc.).

To pokazuje, że dla wielu osób ważniejsze od miejsca wykonywania obowiązków stała się możliwość lepszego pogodzenia pracy z życiem prywatnym.

Młodzi chcą większej swobody

Najbardziej elastycznego modelu pracy oczekują najmłodsi. Aż 52 proc. osób w wieku 18–24 lata uważa, że możliwość decydowania o czasie pracy to największy atut pracodawcy. W grupie 25–34 lata ten odsetek wynosi 38 proc.

– Debata o tym, czy praca zdalna wyprze biura, właściwie dobiegła końca. Dziś pracownicy oczekują przede wszystkim większej autonomii i możliwości lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym – podkreśla Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Biuro wciąż wygrywa

Choć oczekiwania pracowników się zmieniają, firmy nie planują rewolucji. 35 proc. pracodawców uważa, że przyszłość nadal należy do pracy stacjonarnej. Co czwarta firma stawia na model hybrydowy, a zaledwie 13 proc. zakłada całkowite przejście na pracę zdalną.

Najbardziej przywiązane do obecności pracowników w biurach lub zakładach są firmy z branży transportowej i produkcyjnej. Z kolei sektor IT i część administracji publicznej najchętniej pozostawiają możliwość pracy z domu.

Sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy

Eksperci zwracają uwagę, że prawdziwe wyzwania dopiero nadchodzą. Starzejące się społeczeństwo, niedobór pracowników i coraz większa rola sztucznej inteligencji sprawią, że firmy będą musiały szukać nowych sposobów przyciągania pracowników.

Coraz częściej przewagę zyskają nie ci, którzy pozwolą pracować wyłącznie z domu, lecz ci, którzy zaoferują większą elastyczność i lepsze warunki do łączenia pracy z życiem prywatnym.

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