Koniec najmu krótkoterminowego bez odprowadzania podatków. Kolejne obciążenie dla właścicieli nieruchomości

Najem okazjonalny. Nowe przepisy

Właściciele mieszkań na wynajem muszą liczyć się ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania pieniędzy pochodzących z najmu nieruchomości. Legislatorzy biorą się za najem krótkoterminowy. Co to oznacza? Pod hasłem "najem krótkoterminowy" kryje się wynajem nieruchomości na godziny, dni czy też kilka tygodni podobnie do udostępniania pokoi przez hotele. Komisja Europejska i Parlament Europejski pracują nad regulacjami, których celem jest wprowadzenie obowiązku rejestracji właścicieli lokali przeznaczonych pod wynajem. Jeśli okaże się, że dany gospodarz nie spełnia określonych wymogów, organy publiczne będą mogły zawiesić jego numer rejestracyjny i zwrócić się do platform pośredniczących w takim najmie o usunięcie go z wykazu. Nowe przepisy mają uregulować kwestie podatkowe od najmu krótkoterminowego.

Okazuje się, że jest duże zainteresowanie wynajmem krótkoterminowym przez turystów - szczególnie w dużych miastach europejskich. Przyczyniło się to do wzrostu cen nieruchomości w danych lokalizacjach. Właściciele takich nieruchomości mają możliwość lepszego zarobku nie tylko ze względu na samo zainteresowanie ofertą, ale i ze względu na ponoszenie mniejszych kosztów stałych z tego tytułu. Niestety, wielu wynajmuje mieszkania krótkoterminowo bez żadnych rejestracji i tym samy nie odprowadza z tego tytułu podatków.

Niebawem ma to się zmienić. Nowe europejskie przepisy mają wyeliminować najem krótkookresowy, od którego nikt nie odprowadza odpowiednich podatków.

Podatki od najmu w Polsce

Akurat w Polsce najem krótkoterminowy nieruchomości jest objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Szczegóły rozliczenia są zależne od formy prowadzonej działalności. Przychody nieprzekraczające 20 tys. euro uzyskanych za wynajem okazjonalny, mogą zostać zdefiniowane jako przychód od osoby fizycznej, a podatki zostaną pobrane przez platformę, na której nieruchomość jest udostępniona. Możliwe jest również samodzielne rozliczenie. Długotrwałe i regularne wynajmowanie lokalu wiąże się z obowiązkiem rejestracji działalności gospodarczej w celu rozliczenia podatku. Dzięki temu możliwe jest odliczenie kosztów, które generuje prowadzony biznes - bo de facto najem krótkoterminowy po prostu jest biznesem.

