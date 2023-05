i Autor: Shutterstock Licznik, flaga

Ceny energii

Prąd w Polsce prawie o połowę droższy niż w Niemczech i najdroższy w Europie. Dlaczego przepłacamy?

"Mamy obecnie najdroższy prąd w Europie. W Niemczech za prąd płaciło się w piątek (26 maja) średnio 70 euro za megawatogodzinę, a w Polsce 109 euro. I podobna różnica jest już od wielu dni. podaje Business Insider. Według portalu, w niektórych godzinach w Finlandii, a jeszcze bardziej w Niemczech i Austrii ceny prądu były nawet ujemne z powodu nadprodukcji energii z OZE. U nas to możliwe tylko teoretycznie w prawie, bo jest coś, co sprawia, że jest to technicznie nierealne - czytamy.