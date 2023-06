Koniec najmu w kultowym mieście dla turystów! Jest oficjalny zakaz

"To innowacyjna norma, nie mogliśmy dalej bezczynnie patrzeć" - oświadczył burmistrz. Wyjaśniono, że nowe przepisy nie będą działać wstecznie, a ich celem jest niedopuszczenie do tego, by dalsze oferty wynajmu mieszkań na krótki okres, czyli poniżej 30 dni, trafiały na popularne platformy internetowe. Od 1 czerwca usługi krótkiego wynajmu mogą świadczyć tylko te podmioty, które już są zarejestrowane - poinformował Nardella.

Obecnie w centrum, które jest strefą UNESCO, takich mieszkań jest ponad 8 tysięcy. Nowe zgody nie będą już wydawane. Jak zaznaczyły władze, chodzi o to, aby wspierać mieszkalnictwo w centrum Florencji i by nie zamieniło się ono w wielką strefę hotelową. Zdaniem burmistrza, cytowanego przez media z Toskanii, obecna sytuacja jest wręcz kryzysowa, bo miasto zmaga się ze zjawiskiem przerostu turystki, które określa się też jako "overtourism".

"Po pandemii nikt nie spodziewał się tak dużego i tak błyskawicznego ożywienia turystyki" - przyznał Nardella. "Jesteśmy gotowi prawnie bronić nowych przepisów, bo opieramy się na artykule 9. konstytucji, która zobowiązuje do ochrony dziedzictwa historycznego i artystycznego" - dodał burmistrz.

