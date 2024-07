i Autor: Shutterstock

Koniec papierowych legitymacji szkolnych. Część gmin nie jest na to gotowa

W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie będą dostawać legitymacje w formie plastikowych kart, zamiast papierowych - jak do tej pory. Jak zauważa "Dziennik Gazeta Prawna", to dodatkowe wydatki dla gmin, a nie wszystkie są na to gotowe.