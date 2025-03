Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony. Jaka kwota na to jest przeznaczona?

Paszyk zapowiedział uszczelnienie prawa budowlanego i program "Klucz do mieszkania"

- Liczba luk w prawie budowlanym, która jest przez niektórych wykorzystywana, kładzie się cieniem na całej branży [deweloperskiej - PAP]. Dokonujemy przeglądu prawa budowlanego, sprawdzając, gdzie można dokonać uszczelnienia - powiedział Krzysztof Paszyk w RMF FM. Dodał, że w najbliższych tygodniach zbiór proponowanych zmian w przepisach poddany zostanie dalszym pracom. "Czas skończyć z tymi patologiami, które tu i ówdzie się pokazują".

Minister odniósł się również do zapowiedzianego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii programu wsparcia rozwoju mieszkalnictwa.

- Projekt "Klucz do mieszkania" będzie realizowany dwiema ustawami. Pierwsza została przyjęta we wtorek przez rząd - dotyczy budownictwa społecznego. Prostujemy pomieszanie z poplątaniem, które wprowadziło w tym zakresie Prawo i Sprawiedliwość. Wspieramy budownictwo socjalne i społeczne - zaznaczył.

Rząd szykuje program mieszkaniowy dla tych, którzy chcą mieć włąsne mieszkanie

Szef resortu poinformował, że do wykazu prac rządu w najbliższym czasie trafi również drugi projekt ustawy, który ma realizować "program dotyczący wsparcia tych wszystkich Polek i Polaków, którzy chcą mieszkać w mieszkaniu będącym ich własnością".

Paszyk podkreślił, że w projekcie znajdą się nowe rozwiązania, ale korzystające z dobrych doświadczeń uzyskanych podczas realizacji programu "Mieszkanie dla młodych". Zwrócił uwagę, że dzięki niemu 150 tys. rodzin mieszka w swoich mieszkaniach, a sam program nie przyczynił się do wzrostu cen. "Chcemy wspierać co roku 40 tys. osób nowym programem" - zapowiedział.

Minister odniósł się też do uwagi, że same zapowiedzi wprowadzenia nowego programu wsparcia dla kupujących powodują wzrost cen mieszkań. "Według danych, którymi dysponuję, mamy do czynienia ze stabilizacją cen. Mamy szereg rozwiązań, które mają przeciwdziałać wzrostowi cen, w tym limit kwartalny rozpatrywanych wniosków i limit ceny za metr kwadratowy" - wskazał.

W programie "Klucz do mieszkania" ma obowiązywać limit dochodu; w przypadku jednej osoby będzie to 6,5 tys. zł netto, a dla dwuosobowego gospodarstwa - 9,5 tys. zł. Program ma wejść w życie w IV kw. br.

Plany ministerstwa w budownictwie społecznym

We wtorek rząd zajmował się przygotowanym przez resort rozwoju projektem noweli o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. podwyższenie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na program budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK), a także program społecznego budownictwa czynszowego (SBC).

W lutym minister Paszyk poinformował w trakcie prezentacji programu "Klucz do mieszkania", że resort rozwoju chce w 2025 r. przeznaczyć 2,5 mld zł na mieszkalnictwo komunalne i społeczne.

