i Autor: SHUTTERSTOCK F-16

Praca w wojsku

MON walczy o pilotów: Dodatki, mieszkania i krótsze szkolenia w planach

Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, alarmuje: polskie lotnictwo potrzebuje nie tylko nowoczesnych maszyn, ale przede wszystkim wykwalifikowanej kadry. Wysokie stawki w sektorze cywilnym kuszą pilotów i techników lotniczych, co prowadzi do odpływu specjalistów z wojska. Jak MON zamierza zatrzymać ekspertów i zachęcić nowych do służby?