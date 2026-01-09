Pracodawcy i zleceniodawcy muszą wystawić pracownikom PIT-11 do 28 lutego 2026 roku. To ostatni rok, kiedy ten dokument automatycznie trafi do naszych skrzynek mailowych lub na biurka. Resort finansów chce zdjąć z firm obowiązek przekazywania deklaracji bezpośrednio pracownikom.

Dlaczego warto przeczytać ten artykuł?

Dowiesz się, kiedy pracodawca musi wystawić PIT-11 i co grozi za niedotrzymanie terminu

Poznasz planowane zmiany w rozliczeniach podatkowych od 2027 roku

Sprawdzisz, jak weryfikować dane w systemie Twój e-PIT

Zrozumiesz, co zrobić gdy szef nie dostarczy ci deklaracji na czas

Co to jest PIT-11 i dlaczego jest ważny

PIT-11 to informacja o twoich zarobkach i odprowadzonych składkach. Nie jest to rozliczenie podatkowe, ale dokument pomocniczy. Znajdziesz w nim dane o przychodach, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy. Dzięki niemu łatwiej wypełnisz właściwą deklarację – PIT-36 lub PIT-37.

Termin przekazania PIT-11 pracownikom mija 28 lutego. Za niedotrzymanie tego terminu pracodawcy grożą kary finansowe. Jeśli pracujesz w kilku miejscach, każdy pracodawca musi wystawić osobną deklarację.

Ministerstwo Finansów kończy z obowiązkiem wysyłki

Resort finansów uzasadnia planowane zmiany rozwojem cyfrowych usług administracji skarbowej. System Twój e-PIT zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich niezbędnych danych. Możesz się zalogować przez mObywatel, profil zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód.

Według ministerstwa utrzymywanie obowiązku przekazywania PIT-11 bezpośrednio pracownikom generuje niepotrzebne koszty. Firmy muszą drukować dokumenty, wysyłać maile i prowadzić ewidencję dostarczenia deklaracji. Od 2027 roku te obowiązki znikną.

Jak sprawdzić PIT-11 w systemie e-PIT

Od 15 lutego 2026 roku w usłudze Twój e-PIT pojawią się wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe za 2025 rok. Zaloguj się do systemu i porównaj dane ze skarbówki z informacjami z PIT-11 od pracodawcy. To kluczowy krok przed zatwierdzeniem rozliczenia.

Sprawdź wszystkie kwoty dokładnie. Jeśli zauważysz błędy, skontaktuj się z pracodawcą przed wysłaniem zeznania do urzędu skarbowego. Błędne dane mogą oznaczać problemy z rozliczeniem.

Co gdy pracodawca nie wyśle PIT-11

Brak deklaracji od szefa nie zwalnia cię z obowiązku rozliczenia podatku. Najpierw zgłoś problem bezpośrednio w firmie. Jeśli to nie pomoże, wyślij oficjalne ponaglenie listem poleconym. Zachowaj dowód nadania.

Możesz rozliczyć się na podstawie danych z systemu Twój e-PIT. Pracodawca przekazuje informacje do urzędu skarbowego, więc będą one dostępne elektronicznie niezależnie od tego, czy dostaniesz papierowy lub mailowy dokument.

Zmiany od 2027 roku – co się zmieni

Nowe przepisy wejdą w życie od stycznia 2027 roku i dotyczyć będą rozliczeń za rok 2026. Pracodawcy nie będą musieli automatycznie wysyłać PIT-11 do pracowników. Wszystkie dane znajdziesz wyłącznie w systemie Twój e-PIT.

Jeśli będziesz potrzebować papierowej wersji deklaracji, złóż wniosek do pracodawcy. Możesz to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej bez podawania przyczyny. Pracodawca nie może odmówić wydania dokumentu na wniosek pracownika.

Kiedy złożyć rozliczenie roczne

Termin na złożenie PIT-37 lub PIT-36 mija 30 kwietnia. Możesz zatwierdzić automatycznie przygotowane rozliczenie w systemie Twój e-PIT lub wprowadzić własne korekty. Pamiętaj o sprawdzeniu wszystkich ulg i odliczeń, które ci przysługują.

Projekt ustawy o zmianach w PIT i CIT jest już gotowy. Ministerstwo Finansów przekonuje, że cyfryzacja ułatwi życie zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Za rok tradycyjny PIT-11 przejdzie do historii.

