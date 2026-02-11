Koniec popularnego biura podróży! Jest zakaz działalności

Zakaz wykonywania działalności dla Rego-Bis stał się faktem po decyzji marszałka województwa śląskiego i wniosku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - pisze "Rzeczpospolita". Biuro z Katowic, które w 2024 roku osiągnęło 90 mln zł obrotu i obsłużyło 31 tys. klientów, traci status organizatora, ale nie znika z rynku.

  • Rego-Bis, znane biuro podróży z 32-letnią historią, otrzymało zakaz działalności jako touroperator.
  • Decyzja wynika z problemów finansowych firmy, w tym zaległości i braku wymaganej gwarancji ubezpieczeniowej.
  • Mimo zakazu, marka Rego-Bis kontynuuje działalność jako pośrednik w sprzedaży noclegów z dojazdem własnym. Sprawdź, co to oznacza dla klientów!

Zakaz wykonywania działalności dla Rego-Bis

W centralnej ewidencji organizatorów turystyki pojawiła się informacja o wydaniu wobec Rego-Bis „zakazu wykonywania działalności”. Oznacza to formalne zakończenie funkcjonowania firmy jako touroperatora.

Spółka działała na rynku ponad 32 lata i należała do rozpoznawalnych marek w segmencie wyjazdów do krajów bałkańskich oraz do Turcji, a z czasem także do innych państw Europy – m.in. Hiszpanii i Cypru. W najlepszym okresie znajdowała się w pierwszej dziesiątce największych biur podróży w Polsce, osiągając obroty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych i obsługując do 50 tys. klientów rocznie.

Problemy finansowe i brak gwarancji ubezpieczeniowej

Trudna sytuacja finansowa narastała w ostatnich miesiącach. Do opinii publicznej docierały informacje o zobowiązaniach wobec partnerów – od ponad milionowego zadłużenia wobec linii lotniczej, przez zaległości wobec hotelarzy i firm organizujących animacje, po roszczenia agentów turystycznych.

Dodatkowo touroperator nie opłacał składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Turystycznego Funduszu Pomocowego. To właśnie TFG zwrócił się do marszałka województwa śląskiego o wydanie zakazu prowadzenia działalności.

Kluczowe znaczenie miało również wygaśnięcie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeniowe na kwotę 15 milionów złotych. Brak nowego zabezpieczenia oznaczał niespełnienie ustawowych wymogów i uniemożliwił dalsze legalne organizowanie imprez turystycznych.

Marka Rego-Bis pozostaje na rynku

Choć działalność touroperatorska została zakończona, sama marka nie zniknęła. Rego-Bis funkcjonuje obecnie jako pośrednik oferujący wyjazdy „z dojazdem własnym”, czyli sprzedaż samych noclegów. Tego typu usługi nie podlegają ustawie o imprezach turystycznych i nie wymagają wpisu do centralnej ewidencji organizatorów.

Firma zachowała dotychczasowy logotyp, domenę internetową oraz materiały promocyjne. Aktywnie prowadzi komunikację w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku, promując nową formułę działalności.

