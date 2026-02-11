Najważniejsze informacje:

Mała paczka InPost z Włoch do Polski kosztuje 8,99 EUR, średnia 9,99 EUR, a duża 11,99 EUR

Zakazane są przesyłki alkoholu, wędlin, serów, oliwy i innych produktów wymagających kontrolowanej temperatury

Paczka z Włoch do Polski dociera w ciągu 4-10 dni roboczych przez hub we Francji

Z Włoch konieczny jest wydruk etykiety, w Polsce można nadać przesyłkę bez drukowania

InPost z Włoch do Polski - cennik przesyłek międzynarodowych

Jak informuje serwis mediolanbergamo.pl, InPost Easy to nowa platforma umożliwiająca wysyłanie paczek między ośmioma krajami UE. W ofercie dostępne są trzy rozmiary przesyłek z Włoch do Polski.

Mała paczka o wymiarach 8x38x64 cm kosztuje 8,99 EUR. Średnia o wymiarach 19x38x64 cm to wydatek 9,99 EUR. Największa paczka o wymiarach 39x38x64 cm kosztuje 11,99 EUR. Maksymalna waga wszystkich przesyłek wynosi 25 kilogramów.

Płatność z Włoch do Polski odbywa się wyłącznie w euro. Złotówki można używać tylko przy nadawaniu paczek z Polski.

Czego nie wolno wysyłać InPostem z Włoch do Polski

Regulamin InPost International wyraźnie zabrania przesyłania wielu produktów. Lista ograniczeń jest długa i obejmuje zarówno standardowe zakazy, jak i specyficzne produkty spożywcze.

Nie wolno wysyłać materiałów wybuchowych, broni, amunicji, materiałów palnych i łatwopalnych. Zakazane są również przesyłki pieniędzy, zwierząt, gaśnic i organów.

Szczególnie istotne dla turystów są zakazy dotyczące produktów spożywczych. Regulamin jasno określa, czego nie można przewozić z Włoch do Polski.

Alkohol, wędliny i sery - co jest zakazane w paczce InPost

Włoskie produkty spożywcze są często tańsze i lepsze niż w Polsce. Niestety większości z nich nie można wysłać InPostem.

Alkohol w paczce InPost jest całkowicie zakazany. Nie można przesłać Aperola, wina, limoncello ani żadnych innych trunków. Regulamin jednoznacznie zabrania przewozu alkoholi i wyrobów tytoniowych.

Wędliny i sery również podlegają zakazowi. Wszystkie produkty wymagające kontrolowanej temperatury nie mogą być wysyłane w sieci InPost. To samo dotyczy oliwy - butelki o pojemności powyżej 750 ml są niedozwolone. Co innego suszone wędliny opakowane w szczelną folię, wszystkie suche produkty spożywcze, czy oliwa w puszkach – to można wysyłać.

Produkty lecznicze, wyroby medyczne, farby, smary i oleje także znajdują się na liście zakazanych przedmiotów. Nie można przesyłać artykułów szklanych i ceramicznych, w tym słynnego szkła z Murano.

Ile czasu idzie paczka InPost z Włoch do Polski

Przesyłki z Włoch do Polski pokonują dłuższą trasę niż w przeciwnym kierunku. Paczki trafiają najpierw do magazynu we Francji, a stamtąd do Polski.

Z doświadczeń użytkowników wynika, że standardowy czas dostawy to 4-5 dni roboczych. W niektórych przypadkach przesyłka może dotrzeć po 10 dniach. To dłużej niż wysyłka z Polski do Włoch, która zajmuje 2-5 dni.

Na odebranie paczki w Polsce mamy standardowy czas jak przy przesyłkach krajowych. Przesyłkę odbieramy kodem QR lub kodem odbioru z automatu Paczkomat.

Jak nadać paczkę z Włoch do Polski przez InPost

Nadawanie paczki z Włoch wymaga nieco więcej działań niż w Polsce. Konieczny jest wydruk etykiety, której nie trzeba drukować przy wysyłce z Polski.

Etykietę generuje się na stronie inposteasy.com. System daje około miesiąca na wydrukowanie etykiety i nadanie przesyłki. To wygodne rozwiązanie dla turystów.

Etykietę można wydrukować w Polsce i zabrać ze sobą do Włoch. Wystarczy znaleźć punkt ksero we Włoszech lub poprosić recepcję hotelu o pomoc. W wielu punktach InPost Point można wydrukować etykietę na miejscu.

InPost jako alternatywa dla bagażu rejestrowanego

Ceny InPost sprawiają, że usługa staje się konkurencją dla bagażu lotniczego. Wysłanie dużej paczki za 11,99 EUR często wychodzi taniej niż zakup bagażu w liniach lotniczych.

Można przesyłać ubrania, buty, książki i wiele innych przedmiotów. Zakazane są tylko produkty wymienione w regulaminie. Warto przestudiować pełną listę przed nadaniem przesyłki.

Maksymalna waga 25 kg pozwala spakować sporo rzeczy. To dobra opcja dla osób, które nie chcą płacić za nadbagaż w samolocie.

Platforma InPost Easy obsługuje osiem krajów: Polskę, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Możliwe jest wysyłanie paczek między dowolnymi z tych państw.

