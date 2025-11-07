Koniec popularnych chipsów? Gigant zamyka fabrykę, 450 osób straci pracę

Marta Kowalska
2025-11-07 9:15

Kolejne drzwi fabryki się zamykają. Gigant branży spożywczej szykuje drastyczne cięcia, a setki pracowników już wkrótce straci zatrudnienie. Decyzja zapadła pod naporem inwestorów, którzy żądają zdecydowanych działań.

Żółte, karbowane chipsy ziemniaczane w otwartym opakowaniu. Symbolizują niepewność zatrudnienia w przemyśle spożywczym, w kontekście zamknięcia fabryki PepsiCo, o czym można przeczytać na Super Biznes.

  • PepsiCo zamyka fabrykę Frito-Lay w Orlando, likwidując 454 miejsca pracy w zakładzie oraz 46 w pobliskim biurze
  • Zamknięcie zakładu ma nastąpić do maja 2026 roku w ramach cięcia kosztów i restrukturyzacji działalności
  • To już czwarta fabryka przekąsek koncernu zamknięta w ciągu ostatnich dwóch lat
  • Decyzja jest efektem presji inwestorów, którzy domagają się poprawy wyników finansowych PepsiCo
PepsiCo zamyka fabrykę Frito-Lay w Orlando

Koncern PepsiCo poinformował o planowanym zamknięciu zakładu produkcyjnego marki Frito-Lay w Orlando na Florydzie. Decyzja została uzasadniona "potrzebami biznesowymi". Fabryka ma zakończyć działalność do maja 2026 roku.

– To była trudna decyzja, ponieważ wiemy, jak wiele ten zakład i jego pracownicy znaczą dla społeczności Orlando – przekazali przedstawiciele spółki w oświadczeniu dla portalu Just Food.

Ponad 450 pracowników straci pracę

Według danych Florida Department of Commerce zamknięcie fabryki dotknie zwolnieniami łącznie ponad 500 osób. Pracę straci 454 pracowników zatrudnionych bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym oraz dodatkowe 46 osób z pobliskiego biura PepsiCo.

Firma zapewnia, że wszyscy objęci redukcją otrzymają wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. PepsiCo zadeklarowało również pomoc w okresie przejściowym oraz zachowanie wynagrodzeń i świadczeń przez czas zamykania zakładu.

Czwarta zamknięta fabryka przekąsek w dwa lata

Zakład w Orlando to kolejna fabryka Frito-Lay wyłączana przez PepsiCo z działalności. Wcześniej koncern ogłosił zamknięcie fabryki w Rancho Cucamonga w Kalifornii, która funkcjonowała ponad 50 lat.

W lutym 2025 roku firma zamknęła zakład produkujący przekąski PopCorners w stanie Nowy Jork. Wtedy bez pracy zostało około 200 osób. Rok wcześniej działalność zakończył również zakład w Middletown w stanie Nowy Jork.

Restrukturyzacja PepsiCo pod presją inwestorów

Zamykanie fabryk jest częścią szerszego planu redukcji kosztów i przeglądu struktury biznesowej PepsiCo w Ameryce Północnej. Na koncern wywiera presję fundusz Elliott Investment Management, który posiada udziały o wartości 4 miliardów dolarów.

Inwestor domaga się gruntownego przeglądu działalności PepsiCo w USA po serii słabszych wyników finansowych. Według funduszu koncern znajduje się "w kluczowym momencie zwrotnym" i musi podjąć zdecydowane kroki, by odzyskać rentowność.

