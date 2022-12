Transport lotniczy

Koniec produkcji Boeinga 747. Ostatni jumbo jet zjechał z linii montażowej

Po 53 latach i ponad 1570 wybudowanych samolotach, ostatni Boeing 747, zwany jumbo jetem, zjechał we wtorek z linii montażowej fabryki w amerykańskim stanie Waszyngton. Maszyna posłuży do transportu towarów. Jumbo jet jest prawdopodobnie najbardziej znanym i popularnym samolotem wyprodukowanym przez Boeinga. Jest na tyle duży, że użyto go do transportu promu kosmicznego z lądowiska w Kalifornii do miejsca startu na Florydzie.